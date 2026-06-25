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Leni Setya Wati
Kamis, 25 Juni 2026 | 23.50 WIB

Keyveatz Bagikan Preview “OXY”, Suguhkan Energi Hip-Hop yang Intens untuk Debut Perdana

Ilustrasi photo dari x @soompi

 

 
JawaPos.com - Menjelang debut yang semakin dekat, girl group pendatang baru dari AOMG, Keyveatz, sukses meningkatkan rasa penasaran penggemar dengan merilis preview untuk lagu utama mereka, “OXY”.
 
Cuplikan singkat tersebut langsung mencuri perhatian berkat nuansa hip-hop yang berani, ritme dinamis, dan atmosfer yang terasa penuh adrenalin.
 
Dalam preview yang dibagikan, “OXY” menghadirkan kombinasi beat modern yang intens dengan vokal yang penuh karakter. Meski hanya beberapa detik, lagu ini sudah mampu menunjukkan identitas musik Keyveatz yang kuat dan berbeda dari kebanyakan grup rookie yang debut tahun ini.
 
Tak sekadar menjadi title track, “OXY” juga menjadi representasi dari konsep mini album debut mereka, “OXY_GEN”. Judul album yang terinspirasi dari kata “oxygen” atau oksigen ini seolah menggambarkan semangat baru yang ingin dihembuskan Keyveatz ke dalam industri K-pop.
 
Visual teaser yang menyertai perilisan preview tersebut turut menambah daya tarik. Perpaduan pencahayaan futuristis, gaya urban yang edgy, dan aura percaya diri para member menciptakan kesan bahwa Keyveatz siap tampil sebagai wajah baru yang berani menantang arus.
 
Mini album “OXY_GEN” sendiri akan memuat lima lagu yang menampilkan berbagai warna musik. Selain “OXY”, album ini juga berisi lagu pra-debut “Key Beats” dan “Catch My Breath”, serta “SUB_ZERO” yang menghadirkan kolaborasi dengan Punchnello dan lagu “SUCK IT UP”.
 
Sejak diumumkan sebagai girl group pertama AOMG, Keyveatz telah menarik perhatian publik dan pecinta musik Korea. Pasalnya, agensi tersebut selama ini dikenal sebagai rumah bagi para musisi hip-hop dan R&B ternama, sehingga debut grup ini menjadi langkah baru yang sangat dinantikan.
 
Melalui preview “OXY”, Keyveatz tampaknya ingin mengirimkan pesan bahwa mereka bukan sekadar pendatang baru.
 
Dengan karakter musik yang kuat, visual yang memikat, dan energi yang eksplosif, grup ini siap membuka lembaran baru dalam perjalanan mereka di industri hiburan Korea.
 
Debut resmi Keyveatz memang belum tiba, tetapi cuplikan “OXY” sudah cukup untuk membuat banyak penggemar menghitung mundur hari perilisan.
 
Jika preview ini menjadi gambaran kualitas keseluruhan album, maka Keyveatz berpotensi menjadi salah satu rookie paling bersinar di tahun 2026.
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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