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Abdul Rahman
Selasa, 29 September 2026 | 07.29 WIB

Jimin BTS Debut di TikTok, Jumlah Pengikut Langsung Tembus 5,7 Juta

Jimin BTS mendapat sorotan publik luas usai debut di TikTok. (Allkpop) - Image

Jimin BTS mendapat sorotan publik luas usai debut di TikTok. (Allkpop)

JawaPos.com - Jimin BTS akhirnya resmi debut di TikTok. Alih-alih membuka akun dengan sapaan sederhana, idol kelahiran 1995 itu langsung membuat kejutan lewat video dance “Be Mine”, lagu dari album solo keduanya, MUSE.

Video perdana tersebut diunggah ke akun TikTok pribadi Jimin, @jimin, pada 28 September 2026. Dalam video itu, Jimin memperlihatkan koreografi “Be Mine” dengan latar suasana luar ruangan dan cahaya matahari terbenam.

Kemunculan Jimin di TikTok langsung mendapat sambutan besar dari para penggemar. Apalagi, pilihan “Be Mine” bukan sekadar lagu dari katalog solonya.

Lagu tersebut merupakan bagian dari album MUSE yang dirilis pada 2024. Namun, Jimin sebelumnya belum pernah memperlihatkan secara penuh koreografi resmi lagu tersebut kepada publik.

Karena itu, unggahan perdana di TikTok sekaligus menjadi momen yang dinantikan penggemar. Mereka akhirnya bisa melihat Jimin menampilkan koreografi “Be Mine” secara lebih lengkap.

Dalam video tersebut, kemampuan dance Jimin kembali menjadi sorotan. Gerakannya terlihat luwes dengan eksekusi koreografi yang presisi, karakter yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama penampilannya sebagai member BTS.

Menariknya, antusiasme terhadap kehadiran Jimin di TikTok sebenarnya sudah terlihat jauh sebelum ia mengunggah video pertama.

Akun TikTok @jimin sebelumnya telah ditemukan penggemar meski belum memiliki konten publik. Namun, jumlah pengikutnya terus bertambah hanya karena penggemar menunggu kapan Jimin mulai menggunakan akun tersebut.

Pada pertengahan September 2026, akun itu bahkan telah melewati angka 5 juta pengikut meski belum mengunggah satu pun video.

Editor: Abdul Rahman
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