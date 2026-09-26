Lee Sun Bin Hadapi 40 Hari Penuh Kekacauan di Ugly Duckling Ms. Maeng 

Lee sun bin (x @hallyuforums)

JawaPos.com – Lee Sun Bin hadirkan sisi komedi dalam film Korea terbaru Ugly Duckling Ms. Maeng.

Menurut laporan Soompi, film tersebut baru saja merilis poster utama dan trailer yang memperlihatkan Maeng Bo Ram, guru bahasa Korea dari sebuah daerah, secara tak sengaja bergabung dalam tim penyusun soal College Scholastic Ability Test (CSAT) akibat kesalahan administrasi.

Situasi yang awalnya tampak seperti kesalahan biasa berubah menjadi pengalaman yang penuh kekacauan. Bo Ram ternyata masuk ke pusat penyusunan soal menggantikan orang lain yang memiliki nama sama dengannya.

Tanpa pengalaman sebagai penyusun soal CSAT, ia harus bertahan di fasilitas yang ditutup selama 40 hari demi menjaga kerahasiaan ujian nasional tersebut.

Dalam trailer, Bo Ram terlihat kebingungan ketika harus berhadapan dengan para ahli penyusun soal.

Ruang rapat pun berubah menjadi arena perdebatan sengit ketika Moon Joo Yeol (Yoo Jae Myung), kepala tim penyusun soal bahasa Korea, dan Park Kyung Tae (Kim Young Min), kepala tim peninjau, terlibat perselisihan.

Di tengah ketegangan itu, Ki Jun Su (Jeon Seok Ho) berusaha keras menjadi penengah.

Film ini semakin menarik karena taruhan yang dihadapi para karakter bukanlah perkara kecil. Tim tersebut hanya memiliki waktu 40 hari untuk menciptakan soal yang bebas kesalahan, typo, maupun celah yang dapat memicu perdebatan.

Ujian tersebut nantinya menentukan masa depan sekitar 500 ribu siswa, membuat tekanan di balik layar terasa semakin besar.

Meski menghadirkan situasi penuh tekanan, Ugly Duckling Ms. Maeng tetap menyelipkan humor melalui karakter Bo Ram.

Salah satu momen dalam trailer memperlihatkan Park Kyung Tae memberikan pujian kepadanya dengan mengatakan bahwa ia telah bekerja dengan baik. Mendapat apresiasi tersebut, Bo Ram justru bersembunyi di balik meja sambil bersorak kegirangan.