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Leni Setya Wati
Rabu, 24 Juni 2026 | 01.20 WIB

Comeback dengan Proyek Baru, Bae Hyun Sung Siap Beradu Akting dengan Lee Sun Bin di The Taste of Prison

Ilustrasi gambar dari Pinterest

 

JawaPos.com - Kabar menggembirakan datang bagi pencinta drama dan film Korea. Aktor berbakat Bae Hyun Sung resmi bergabung sebagai pemeran utama dalam proyek terbaru bertajuk The Taste of Prison.
 
Dalam film bergenre komedi tersebut, ia akan dipasangkan dengan aktris Lee Sun Bin, menghadirkan kombinasi pemain yang sukses membangkitkan antusiasme penggemar.
 
Dilansir dari laman businessupturn, The Taste of Prison menawarkan cerita yang tak biasa dengan memadukan dunia kuliner dan kehidupan di balik jeruji besi dalam balutan komedi yang hangat.
 
Kisahnya berpusat pada seorang koki selebritas yang kehilangan reputasinya setelah terseret skandal besar.
 
Demi menebus kesalahannya, ia menjalani hukuman pelayanan masyarakat sebagai kepala dapur di sebuah penjara, tempat yang perlahan mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan.
 
Melalui proyek ini, Bae Hyun Sung dipercaya memerankan sosok koki berbakat yang harus bangkit dari keterpurukan.
 
Karakter tersebut diprediksi akan memperlihatkan sisi aktingnya yang lebih segar, memadukan humor, emosi, dan perjalanan hidup yang penuh makna.
 
Sementara itu, Lee Sun Bin turut mengambil peran penting yang akan menjadi salah satu penggerak utama alur cerita.
 
Meski detail karakternya masih dirahasiakan, pertemuan dua tokoh utama ini diperkirakan akan menghadirkan chemistry menarik sekaligus menjadi daya tarik utama film.
 
Nama Bae Hyun Sung sendiri semakin bersinar berkat penampilannya dalam sejumlah drama populer.
 
Karena itu, kehadirannya di The Taste of Prison menjadi salah satu alasan mengapa proyek ini begitu dinantikan oleh para penggemar.
 
Hingga kini, tim produksi masih menyimpan rapat informasi mengenai jadwal syuting, jajaran pemeran pendukung, hingga tanggal perilisannya.
 
Meski demikian, perpaduan Bae Hyun Sung dan Lee Sun Bin sudah cukup membuat The Taste of Prison masuk dalam daftar film Korea yang paling ditunggu.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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