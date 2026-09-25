Intip Kisah Lee Sun Bin yang jadi Penyusun Soal CSAT di Film Komedi Baru Ugly Duckling Ms. Maeng

JawaPos.com - Tahukah kamu, film Korea mendatang Ugly Duckling Ms. Maeng merilis poster utama dan trailernya yang buat penasaran.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (25/9), film komedi tentang Maeng Bo Ram (Lee Sun Bin), seorang guru bahasa Korea dari kota kecil di daerah.

Ia bergabung dengan tim penyusun soal CSAT (College Scholastic Ability Test) Korea atau dikenal sebagai Suneung, akibat kesalahan administrative

Maeng Bo Ram tampak sangat terkejut, suasana kacau balau di ruang rapat pusat penyusunan soal, dengan lembaran-lembaran materi soal CSAT beterbangan ke segala arah.

Makin menarik, Moon Joo Yeol (Yoo Jae Myung), ketua panitia penyusun soal bahasa Korea, dan Park Kyung Tae (Kim Young Min), ketua panitia peninjau soal CSAT terlibat perdebatan.

Kemudian Ki Jun Su (Jeon Seok Ho), pegawai Korea Institute for Curriculum and Evaluation, dengan panik berusaha menengahi mereka untuk menghentikan pertengkaran tersebut.

Jadi perhatian, teaser menunjukkan anggota panitia penyusun soal, berupaya menciptakan ujian yang akan menentukan nasib sekitar 500.000 siswa.