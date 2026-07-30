Lee Sun Bin Pindah ke Nexus ENM, Satu Agensi dengan Song Ji Hyo dan Soo Ae 

Lee Sun Bin (x @koreanupdates)
JawaPos.com – Lee Sun Bin memulai perjalanan baru dalam kariernya setelah menandatangani kontrak eksklusif dengan Nexus ENM.
Kabar tersebut diumumkan pada 29 Juli melalui pernyataan resmi agensi, yang menyampaikan antusiasmenya menyambut sang aktris sebagai bagian dari keluarga besar mereka.
Dikutip dari allkpop, Nexus ENM mengungkapkan bahwa mereka sangat senang dapat bekerja sama dengan Lee Sun Bin.
Agensi juga menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh agar aktris tersebut dapat terus menunjukkan kemampuan aktingnya melalui berbagai proyek di layar lebar maupun drama televisi. Keputusan ini juga mempertemukan Lee Sun Bin kembali dengan manajer yang telah lama mendampinginya.
Lee Sun Bin dikenal sebagai aktris yang mampu membawakan beragam karakter. Ia telah membintangi film seperti "Okay! Madam", "Mission: Possible", "Air Murder", dan "Noise", serta tampil dalam drama populer "Squad 38", "Criminal Minds", "Sketch", "Work Later, Drink Now", "Boyhood", "The Potato Lab", hingga "Let's Go to the Moon".
Kemampuan aktingnya yang konsisten membuat Lee Sun Bin terus dipercaya berbagai proyek baru. Baru-baru ini, ia juga dikonfirmasi sebagai pemeran utama dalam film mendatang "Taste of Prison", yang semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu aktris papan atas Korea Selatan.
Nexus ENM sendiri merupakan agensi yang menaungi sejumlah aktor ternama, di antaranya Song Ji Hyo, Soo Ae, Jung Yoo Jin, Lee Ho Won, Oh Kyung Hwa, Park Jung Hwa, dan Hwang In Sik. Bergabungnya Lee Sun Bin menambah deretan talenta yang berada di bawah naungan perusahaan tersebut.
Dengan agensi baru dan sederet proyek yang telah menanti, Lee Sun Bin siap membuka babak baru dalam perjalanan kariernya.
Para penggemar pun menantikan transformasi dan penampilan terbaru sang aktris, yang selama ini dikenal lewat kemampuan aktingnya yang natural serta pilihan peran yang beragam.
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