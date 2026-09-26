Yim Si Wan Jatuh Hati pada Seol In Ah yang Menyamar sebagai Sekretaris Pria 

yim siwan (x @everydaysiwan)

JawaPos.com – Teaser terbaru drama Love in Disguise hadirkan kisah cinta yang tak biasa antara Yim Si Wan dan Seol In Ah.

Menurut laporan Soompi, teaser tersebut perlihatkan Yoon Yi Jun, pewaris generasi ketiga Taegang Group, mulai tertarik kepada sekretaris barunya tanpa mengetahui bahwa sosok tersebut sebenarnya seorang perempuan yang sedang menjalankan misi rahasia.

Yoon Yi Jun digambarkan sebagai pewaris konglomerat yang hidup serba mewah dan terbiasa dengan kesempurnaan.

Kehidupannya berubah setelah dirinya menjadi tersangka kasus pembunuhan. Di tengah situasi tersebut, Kang Jae Hee, mantan anggota pasukan khusus, menyamar sebagai pria dan masuk ke lingkaran terdekat Yi Jun dengan menjadi sekretaris pribadinya untuk menyelidiki kasus tersebut.

Dalam teaser, Jae Hee tampil dengan sikap disiplin dan penuh perhitungan. Bahkan ketika Yi Jun sengaja menjatuhkan sebuah jam tangan mahal untuk menguji kemampuan sekretaris barunya, Jae Hee mampu menangkapnya dengan mudah.

Namun, penyamaran yang awalnya menjadi bagian dari pekerjaan justru menghadirkan situasi tak terduga ketika Yi Jun mulai mengungkapkan perasaannya.

Momen tersebut menjadi salah satu adegan paling menggelitik dalam teaser. Yi Jun dengan percaya diri mulai mengatakan bahwa ia sepertinya mulai menyukai Jae Hee.

Namun sebelum pengakuannya selesai, Jae Hee buru-buru menghentikannya dengan mengingatkan bahwa dirinya sedang menyamar sebagai seorang pria.

Situasi ini membuat hubungan keduanya semakin rumit sekaligus menghadirkan sentuhan komedi di tengah cerita penuh misteri.

Love in Disguise merupakan drama romance thriller yang diadaptasi dari webtoon Why Don't You Know She's a Woman?.

Selain kisah penyamaran dan penyelidikan kasus pembunuhan, drama ini akan memperlihatkan hubungan Yi Jun dan Jae Hee yang perlahan berubah ketika keduanya mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama.