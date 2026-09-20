Love in Disguise Rilis Teaser, Seol In Ah dan Yim Si Wan Terjebak Chemistry Tak Terduga

love in disguise (x @soompi)
JawaPos.com – Drama “Love in Disguise” makin menarik perhatian lewat teaser terbaru yang memperlihatkan chemistry penuh ketegangan antara Seol In Ah dan Yim Si Wan.
Alih-alih menghadirkan romansa manis sejak awal, keduanya justru dipertemukan dalam situasi penuh kecurigaan karena karakter mereka berada di sisi yang berlawanan.
Seol In Ah memerankan Kang Jae Hee, seorang detektif sekaligus mantan anggota pasukan khusus yang menyamar sebagai sekretaris pribadi seorang pewaris konglomerat.
Sementara itu, Yim Si Wan berperan sebagai Yoon Yi Jun, pewaris generasi ketiga Taegang Group yang tiba-tiba menjadi tersangka dalam sebuah kasus pembunuhan.
Teaser terbaru dimulai dengan suasana menegangkan ketika Kang Jae Hee mengatakan bahwa sudah ada banyak bukti sambil memborgol tangan Yoon Yi Jun.
Namun, Yoon Yi Jun tidak tinggal diam. Ia justru memborgol tangan Kang Jae Hee sehingga keduanya terikat bersama. Situasi semakin berubah ketika Yoon Yi Jun mendekat dan membuat Jae Hee mundur perlahan.
Menurut laporan Soompi, Yoon Yi Jun kemudian melontarkan pengakuan bernuansa romantis dengan mengatakan bahwa Jae Hee bersalah karena telah membuat jantungnya berdebar.
Momen tersebut memperlihatkan bagaimana hubungan keduanya perlahan bergeser dari hubungan penuh kecurigaan menuju ketertarikan yang tidak terduga.
Love in Disguise merupakan drama romance thriller yang diadaptasi dari webtoon dan web novel populer Why Don’t You Know She’s a Woman?.
Kang Jae Hee harus menyembunyikan identitas aslinya dan bahkan menyamar sebagai pria demi mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris Yoon Yi Jun.
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