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Aulia Ramadhani
Rabu, 16 September 2026 | 13.36 WIB

Intip Karakter Yim Si Wan yang Perfeksionis serta Penyayang di Rumah dalam Drama Love In Disguise

Yim Si Wan. Sumber foto: Soompi - Image

Yim Si Wan. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Sebentar lagi, penggemar akan menyaksikan akting dari aktor Korea Yim Si Wan dalam drama Love in Disguise.

Dilansir dari laman Soompi, Rabu (16/9), menarik perhatian, drama ini bergenre thriller romantis tentang pewaris chaebol (konglomerat) yang arogan dan jadi tersangka pembunuhan.

Adapun smantan anggota pasukan khusus yang menyamar sebagai sekretaris pribadinya untuk menyelidiki pria tersebut.

Drama ini diadaptasi dari webtoon dan novel web populer berjudul Why Don’t You Know She’s a Woman? (terjemahan harfiah).

Menjadi Yoon Yi Jun, Yim Si Wan akan menunjukkan aktingnya sebagai kandidat utama pewaris Taegang Group, yang memiliki ketajaman bisnis luar biasa serta kemampuan penilaian.

Karakternya sebagai chaebol generasi ketiga dari konglomerat nomor satu di dunia bisnis, ia adalah sosok yang sempurna, baik dari segi penampilan maupun kemampuan.

Dalam poster, Yoon Yi Jun terlihat menjalani hidup dengan menjadikan kesempurnaan sebagai standar utamanya, ia suka menuntut hingga para karyawannya merasa tegang.

Berbanding terbalik, ia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda saat berada di rumah, dan di hadapan kucing peliharaannya, Jerry, ia sangat penyayang

Sang aktor juga mencuri perhatian lewat penampilan aktingnya yang memukau dalam drama bertajuk  Boyhood

Jika tak sabar, Love in Disguise akan tayang perdana pada 19 Oktober pukul 20.50 KST, tungguin ya kelanjutannya.

Editor: Hanny Suwindari
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