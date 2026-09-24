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Leni Setya Wati
Kamis, 24 September 2026 | 20.35 WIB

“Love in Disguise” Rilis Poster Baru, Yim Si Wan dan Seol In Ah Pamer Chemistry Menggemaskan

yim si wan (x @soompi) - Image

yim si wan (x @soompi)

JawaPos.com – Drama “Love in Disguise” semakin meningkatkan antusiasme penonton lewat poster terbaru yang memperlihatkan kedekatan dua pemeran utamanya, Yim Si Wan dan Seol In Ah.

Menurut laporan Soompi tvN merilis dua poster dengan konsep “role reversal” yang menampilkan kedua karakter utama bergantian berada dalam pelukan satu sama lain.

Yim Si Wan berperan sebagai Yoon Yi Jun, pewaris generasi ketiga sebuah konglomerat besar Korea yang kemudian menjadi tersangka kasus pembunuhan.

Sementara itu, Seol In Ah memerankan Kang Jae Hee, mantan anggota pasukan khusus yang menyamar sebagai sekretaris pribadi Yi Jun untuk melakukan penyelidikan dari jarak dekat.

Poster pertama memperlihatkan Jae Hee dengan sigap menangkap dan melindungi Yi Jun dalam pelukannya. Sebagai sosok yang memiliki latar belakang pasukan khusus, Jae Hee terlihat kokoh dan percaya diri, sementara Yi Jun justru tampak santai seolah tidak merasa canggung berada di dalam pelukan sang sekretaris.

Situasinya berubah dalam poster kedua. Kali ini Yi Jun yang memeluk Jae Hee dengan suasana yang jauh lebih romantis. Keduanya terlihat menggenggam tangan erat, seolah sedang melakukan gerakan dansa.

Dua poster tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa hubungan mereka perlahan berkembang melampaui hubungan antara atasan dan sekretaris.

Love in Disguise” merupakan drama romance thriller yang memadukan penyelidikan kasus pembunuhan dengan hubungan penuh rahasia antara dua karakter utama.

Editor: Novia Tri Astuti
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