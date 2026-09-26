Ji Chang Wook dan Imada Mio Makin Dekat di Merry Berry Love 

JawaPos.com – Ji Chang Wook dan Imada Mio perlihatkan chemistry yang semakin hangat dalam drama terbaru Merry Berry Love.
Menurut laporan Soompi, sejumlah still terbaru memperlihatkan perubahan hubungan karakter Lee Yu Bin dan Shirahama Karin, dari dua orang asing yang saling curiga hingga mulai menikmati kebersamaan.
Merry Berry Love mengisahkan Lee Yu Bin, seorang desainer ruang asal Korea yang sebelumnya sukses dalam karier, tetapi tiba-tiba kehilangan segalanya.
Ia kemudian pergi ke sebuah pulau di Jepang untuk memulai kehidupan baru. Di tempat tersebut, Yu Bin bertemu Karin, petani stroberi muda yang mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan perkebunan milik keluarganya.
Still terbaru menunjukkan pertemuan awal keduanya yang masih dipenuhi kewaspadaan. Perbedaan latar belakang juga terlihat jelas, mulai dari penampilan Yu Bin yang bergaya profesional hingga Karin yang tampil sederhana dengan pakaian khas pekerja kebun.
Sebuah kesalahpahaman dalam pertemuan pertama mereka menjadi awal dari hubungan yang perlahan berkembang.
Seiring berjalannya waktu, suasana di antara Yu Bin dan Karin berubah. Keduanya mulai saling bertukar pandangan hingga tertawa bersama di area lumpur. Momen-momen sederhana tersebut menjadi gambaran awal dari chemistry romantis yang menjadi daya tarik utama drama ini.
Ji Chang Wook mengungkapkan bahwa dirinya dan Imada Mio banyak berdiskusi karena chemistry kedua karakter menjadi bagian penting dalam drama. Bahkan, percakapan sehari-hari mereka disebut turut dimasukkan ke dalam dialog.
Keduanya juga saling membantu mempelajari dialog dalam bahasa Korea dan Jepang, sementara Imada Mio membantu Ji Chang Wook memahami pelafalan, intonasi, serta nuansa bahasa Jepang.
Merry Berry Love tayang perdana pada 7 Oktober 2026. Drama ini menjadi proyek rom-com yang mempertemukan aktor Korea dan Jepang dalam kisah cinta berlatar kehidupan di sebuah pulau, dengan perjalanan Yu Bin dan Karin yang perlahan berubah dari pertemuan penuh salah paham menjadi hubungan yang semakin dekat.
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