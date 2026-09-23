Ji Chang-wook Ungkap Filosofi Akting di The Scandal: Tak Takut Dibandingkan Bae Yong-joon

Ji chang wook (x @kdramahandle)
JawaPos.com – Ji Chang-wook tunjukkan sisi berbeda dalam kariernya lewat serial Netflix The Scandal. Memerankan Jo Won, pria bangsawan Joseon yang dikenal sebagai sosok romantis sekaligus gemar mengejar kesenangan, Ji Chang-wook menyebut karakter tersebut sebagai salah satu peran yang sejak lama ingin ia coba.
Dalam wawancara dengan Sports Chosun, ia mengaku sempat memiliki kekhawatiran karena kisah tersebut telah lebih dulu dikenal melalui film Untold Scandal yang dibintangi Bae Yong-joon, tetapi kepercayaan kepada sutradara Jung Ji-woo membuatnya berani mengambil tantangan tersebut.
Menurut Ji Chang-wook, perbandingan dengan Bae Yong-joon merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena keduanya memainkan karakter yang sama. Namun, ia tidak menjadikan perbandingan sebagai ukuran utama dalam menilai aktingnya.
Ji Chang-wook memilih menghadirkan Jo Won versinya sendiri, terutama karena format serial memberikan ruang lebih luas untuk menggali latar belakang, emosi, dan sisi ambigu sang karakter.
Ia bahkan menilai Jo Won sebagai sosok yang tidak mudah didefinisikan, tetapi justru memiliki daya tarik karena terasa seperti manusia nyata yang penuh kontradiksi.
Ji Chang-wook juga mengaku pengalaman The Scandal membuat pandangannya terhadap akting berubah. Ia mengatakan emosi yang dirasakannya ketika syuting terkadang berbeda setelah melihat hasil akhirnya.
Karena itu, ia tidak terbiasa memasuki sebuah adegan dengan satu jawaban yang sudah dikunci sejak awal. Baginya, setiap adegan seperti menyelesaikan misi tersendiri, sementara hasil akhirnya dapat menghadirkan interpretasi baru.
Ji Chang-wook pun menerima kritik keras terhadap serial tersebut dengan lapang dada. Meski mengaku sedih ketika karyanya mendapat respons negatif, ia menegaskan bahwa dirinya tidak menyesal memilih peran yang dianggap sulit dan berani tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022