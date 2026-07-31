Ji Chang Wook dan Imada Mio Tampil Romantis di Poster Perdana Drama Korea-Jepang Merry Berry Love

ji chang wook, imada mio ddama merry berry (x @soompi)
JawaPos.com – Pecinta drama romantis akhirnya mendapat gambaran pertama dari Merry Berry Love, drama yang mempertemukan Ji Chang Wook dan aktris Jepang Imada Mio sebagai pasangan utama.
Menjelang penayangannya pada Oktober 2026, tim produksi merilis poster perdana yang memperlihatkan suasana hangat sekaligus penuh pesona dari kisah cinta mereka di sebuah pulau terpencil.
Menurut laporan soompi, Merry Berry Love mengisahkan Lee Yoo Bin , seorang perancang tata ruang asal Korea Selatan yang mengejar kesuksesan, namun hidupnya berubah ketika ia bertemu Shirahama Karin, seorang petani muda asal Jepang.
Pertemuan keduanya di sebuah pulau misterius perlahan berkembang menjadi kisah romansa yang menyatukan dua budaya berbeda.
Poster yang menampilkan Ji Chang Wook dan Imada Mio berdiri berdampingan di tengah hamparan alam yang asri dengan senyum hangat yang mengisyaratkan awal hubungan penuh harapan.
Nuansa cerah dan latar pulau yang tenang memperkuat kesan bahwa drama ini akan menghadirkan romansa yang menyegarkan sekaligus menyentuh hati.
Drama ini juga dibintangi Nam Yoon Su dan aktris Jepang Kumada Rinka, yang akan memperkaya dinamika cerita.
Sebagai proyek kolaborasi antara CJ ENM dan Nippon TV, Merry Berry Love menjadi salah satu drama lintas negara yang paling dinantikan tahun ini.
Merry Berry Love dijadwalkan tayang secara global melalui Disney+ dan Nippon TV pada Oktober 2026.
Dengan perpaduan kisah cinta, keindahan alam pulau, serta chemistry Ji Chang Wook dan Imada Mio, drama ini diprediksi menjadi salah satu rom-com yang mencuri perhatian penonton internasional.
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