'Chopin Larung', Bali, dan Kegelisahan Guruh Soekarnoputra Tentang Hilangnya Identitas Bangsa

Cover album Guruh Gipsy. (Istimewa)
JawaPos.com - Guruh Soekarnoputra mungkin adalah salah satu seniman Indonesia yang paling serius memikirkan hubungan antara modernitas dan kebudayaan Nusantara.
Meninggal dunia pada usia 73 tahun pada Sabtu (26/9/2026) pukul 04.16 WIB di MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta, Guruh meninggalkan banyak peninggalan berharga dalam bentuk karya seni suara.
Di antara seluruh warisan musiknya, album Guruh Gipsy - yang merupakan hasil kolaborasinya dengan band progressive rock lokal, Gipsy - menjadi salah satu titik paling penting.
Album yang direkam pada 1975–1976 dan dirilis pada 1977 itu mempertemukan gagasan Guruh dengan permainan Keenan Nasution, Chrisye, Roni Harahap, Oding Nasution, Abadi Soesman, serta para musisi tradisional Bali.
Proyek tersebut kemudian dikenang sebagai salah satu tonggak musik progresif Indonesia.
Dari enam tembang yang ada di album itu, ada satu lagu yang terasa semakin menarik ketika didengarkan hampir setengah abad kemudian.
Lagu yang bukan sekadar memadukan musik Barat dan musik tradisional Indonesia, tapi juga mengandung lirik berbahasa Bali yang dalam dan gelap tentang keresahan hilangnya identitas bangsa karena pengaruh budaya luar.
Lagu dengan komposisi unik yang sarat akan paradoks.
Lagu itu berjudul 'Chopin Larung'.
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