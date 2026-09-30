Widi Mulia Hidupkan Ajaran Didi Petet dan Guruh Soekarnoputra Lewat SIRENA: Air Mata dari Lautan

Artis Widi Mulia. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Widi Mulia membawa pengalaman yang pernah didapat dari dua seniman besar Indonesia, mendiang Didi Petet dan Guruh Soekarnoputra, saat terlibat dalam drama musikal SIRENA: Air Mata dari Lautan.
Bagi Widi, kesempatan menjadi bagian dari pertunjukan tersebut bukan sekadar tantangan baru di atas panggung. Ia melihat SIRENA sebagai ruang untuk meneruskan pengetahuan dan pengalaman berkesenian dari generasi sebelumnya kepada generasi muda yang ikut terlibat dalam produksi.
Widi mengaku antusias ketika mendapat tawaran bergabung dalam drama musikal tersebut. Proses latihan bersama para pemain muda membuatnya kembali mengingat berbagai pelajaran yang pernah ia peroleh dari sosok-sosok yang lebih senior seperti Didi Petet dan Guruh dalam perjalanan kariernya.
Kini, pengalaman itu ingin dibagikan kepada talenta muda yang menjadi bagian dari pertunjukan drama musikal fantasi SIRENA.
"Ini jadi tantangan tersendiri buat aku. Aku mau kasih lihat kita bisa move forward together. Ini juga yang menjadi penyemangat setiap kali latihan," kata Widi Mulia saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat (29/9).
Dalam pertunjukan tersebut, Widi Mulia dipercaya memerankan Ratu Kaia. Ia akan tampil bersama Rara Sudirman yang berperan sebagai Sirena, Muhammad Fachad Haydra sebagai Anthony, Radhyna Azahra Putri sebagai Reina, Agus Wisman sebagai Raja Athar, dan Teuku Zacky yang berperan sebagai Prof. Dharma.
Kehadiran pemain lintas generasi menjadi salah satu bagian penting dalam pertunjukan SIRENA yang akan digelar di Balai Sarbini, Jakarta, pada 9-10 Oktober 2026.
Selain nama-nama senior, pertunjukan ini juga memberi ruang kepada talenta muda dan anak-anak, di antaranya Rasyad Aiman Agus sebagai Leo, Firzanah Alya sebagai Sirena kecil, Yoan Cocohamida sebagai Anthony kecil, dan Loisa Ramadhani sebagai Reina kecil.
SIRENA: Air Mata dari Lautan dijadwalkan dipentaskan di Balai Sarbini, Jakarta, pada 9-10 Oktober 2026. Drama musikal fantasi original Indonesia ini menggabungkan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, teknologi, dan unsur kultur lokal Indonesia.
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