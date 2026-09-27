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Abdul Rahman
Minggu, 27 September 2026 | 20.02 WIB

Sabina Guseynova, Penari Uzbekistan yang Pernah Jadi Istri Guruh Soekarnoputra

Sabina Guseynova, penari asal Uzbekistan yang pernah menjadi istri dari Guruh Soekarnoputra. (TikTok: rey_nindawikara) - Image

Sabina Guseynova, penari asal Uzbekistan yang pernah menjadi istri dari Guruh Soekarnoputra. (TikTok: rey_nindawikara)

JawaPos.com - Guruh Soekarnoputra meninggal dunia pada Sabtu, 26 September 2026. Kepergian putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno dan Fatmawati itu tidak hanya membuat publik kembali mengenang kiprahnya di dunia seni, tetapi juga perjalanan kehidupan pribadinya.

Salah satu bagian kehidupan Guruh yang kembali menjadi perhatian adalah pernikahannya dengan Sabina Guseynova Padmavati, perempuan asal Uzbekistan yang dikenal sebagai seorang penari.

Hubungan Guruh dan Sabina bermula dari pertemuan mereka dalam sebuah festival seni internasional di Pyongyang, Korea Utara, pada April 2002. Kala itu, Guruh berada di sana bersama rombongan kesenian, sementara Sabina tampil sebagai penari dari Uzbekistan.

Pertemuan tersebut kemudian berkembang menjadi hubungan yang lebih serius. Guruh membawa Sabina ke Indonesia dan memperkenalkannya kepada keluarga besar Soekarno, termasuk Megawati Soekarnoputri yang ketika itu menjabat sebagai Presiden RI.

Menikah di Tashkent pada 2002

Kisah cinta keduanya berlangsung relatif cepat. Pada September 2002, Guruh datang ke Uzbekistan untuk melamar Sabina.

Guruh dan Sabina melangsungkan akad nikah secara Islam di Tashkent pada 20 September 2002. Saat itu Guruh berusia 49 tahun, sedangkan Sabina berusia 22 tahun. Perbedaan usia keduanya sekitar 27 tahun.

Pernikahan tersebut kemudian dilanjutkan dengan resepsi di Jakarta pada Oktober 2002. Acara yang menggunakan adat Jawa itu digelar di kawasan Jalan Sriwijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan, dan dihadiri ribuan tamu.

Pernikahan Guruh dan Sabina juga memiliki sisi yang cukup unik. Salah satu laporan menyebut mahar yang diberikan Guruh berupa Al-Qur'an serta buku karya Bung Karno, Di Bawah Bendera Revolusi, yang memiliki nilai personal sekaligus historis bagi keluarga Soekarno.

Sabina Dikenal Sebagai Penari Asal Uzbekistan

Sabina bukan berasal dari lingkungan hiburan Indonesia. Ia memiliki latar belakang seni tari dan dikenal sebagai penari asal Uzbekistan.

Editor: Abdul Rahman
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