Kala Guruh Bertemu Gipsy: Cult Classic Sempurna Warisan Guruh Soekarnoputra

JawaPos.com - Guruh Soekarnoputra tutup usia pada Sabtu, 26 September 2026, pukul 04.16 WIB di MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta di usia 73 tahun.

Semasa hidupnya, putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno itu lebih dikenal banyak orang sebagai seorang seniman ketimbang politisi, jalan yang diambil oleh sang ayah dan kakak perempuannya, Megawati Soekarnoputri.

Jika ingin memahami dan menyelami pemikiran Guruh sebagai seniman, ada satu karya yang rasanya tidak mungkin dilewati: Guruh Gipsy.

Guruh Gypsy merupakan sebuah album musik yang lahir dari kolaborasi Guruh Soekarnoputra dengan kelompok band Gipsy yang dirilis pada 20 Maret 1977.

Album ini hanya terdiri dari enam komposisi utama. Namun, enam track ini kemudian menjelma menjadi salah satu artefak terpenting dalam sejarah musik Indonesia.

Pada 2007 silam, majalah Rolling Stone Indonesia menempatkan Guruh Gipsy di posisi kedua dalam daftar 150 album Indonesia terbaik sepanjang masa.

Salah satu track-nya yang berjudul Indonesia Maharddhika kemudian masuk daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah yang sama di edisi dua tahun kemudian.

Merujuk pada Arsip Nasional Republik Indonesia, tercatat bahwa setelah kembali dari Belanda pada 1974, Guruh kemudian mengembangkan eksperimen musik yang mempertemukan gamelan Bali dengan musik Barat.