Fakta-fakta Mendiang Guruh Soekarnoputra, Kesehatan Menurun, Prosesi Pemakaman, hingga Warisan Seni

JawaPos.com - Kabar meninggalnya Guruh Soekarnoputra pada Sabtu, 26 September 2026, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dunia seni, hingga masyarakat Indonesia.

Putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno dan Fatmawati itu mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta, pada pukul 04.16 WIB dalam usia 73 tahun.

Namun, di balik kabar duka tersebut terdapat sejumlah momen yang menarik perhatian, mulai dari kondisi kesehatan Guruh sebelum meninggal, kedatangan sang kakak Megawati Soekarnoputri, hingga keputusan untuk memakamkannya di samping pusara sang ibunda.

Berikut sejumlah momen yang mewarnai kepergian Guruh Soekarnoputra.

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1. Tiga Kali Mengalami Kejang Sebelum Meninggal Beberapa hari sebelum meninggal, kondisi kesehatan Guruh mengalami penurunan drastis.

Keponakannya, Didi Mahardika, mengatakan Guruh saat itu menjalani perawatan intensif di ICU RS Siloam Semanggi dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri.

Didi juga mengungkapkan Guruh sempat mengalami kejang sebanyak tiga kali. Sebelumnya, Guruh telah menjalani perawatan di RS Medistra Jakarta selama sekitar empat minggu dan kondisinya sempat membaik sebelum kembali menurun.

Keluarga pada saat itu memilih tidak mengungkapkan secara terbuka penyakit yang diderita Guruh.