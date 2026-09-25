“Goblin” Gong Yoo dan Kim Go Eun Akan Hadir dalam Versi Musikal

goblin (x @kchartsmaster)
JawaPos.com – Drama “Goblin” jadi sorotan setelah kisahnya dipastikan akan diadaptasi ke dalam pertunjukan musikal. Menurut laporan allkpop, Library Company telah menandatangani kontrak hak musikal dengan penulis Kim Eun Sook dan Studio Dragon pada 23 September 2026.
Kesepakatan tersebut mencakup hak pementasan di Korea maupun luar negeri, sementara Library Company akan menangani proses perencanaan, pengembangan, hingga produksi untuk pasar global.
“Goblin” pertama kali hadir di tvN pada 2016 sebagai drama spesial dalam rangka perayaan ulang tahun ke-10 stasiun televisi tersebut.
Disutradarai Lee Eung Bok, drama ini dibintangi Gong Yoo sebagai Kim Shin, Kim Go Eun sebagai Ji Eun Tak, serta Lee Dong Wook sebagai Grim Reaper. Ceritanya mengikuti sosok goblin yang ingin mengakhiri hidup abadinya dan hanya dapat melakukannya melalui pengantin manusianya.
Tak hanya menawarkan kisah cinta fantasi, “Goblin” juga memadukan unsur legenda Korea dengan cerita tentang kehidupan, kematian, cinta, dan takdir.
Drama tersebut mencatat rating tertinggi 20,5 persen pada episode ke-16 berdasarkan Nielsen Korea untuk rumah tangga nasional pengguna layanan berbayar, sekaligus menjadi salah satu drama Korea yang sangat populer pada masanya.
Library Company berencana mempertahankan nuansa cerita dan unsur folklor Korea yang menjadi identitas “Goblin”. Namun, kisah tersebut akan dikembangkan dengan menonjolkan tema universal seperti kehidupan, kematian, cinta, dan takdir, kemudian diterjemahkan melalui musik serta tata panggung yang sesuai untuk pertunjukan teater berskala besar.
Adaptasi ini juga sejak awal diarahkan untuk menjangkau penonton internasional. Library Company menyatakan proyek tersebut akan dikembangkan dengan orientasi pasar global, memanfaatkan pengalaman mereka dalam produksi dan investasi pertunjukan di pasar domestik maupun internasional.
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