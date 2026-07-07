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Leni Setya Wati
Selasa, 7 Juli 2026 | 20.20 WIB

Reuni Goblin Ungkap Fakta Menarik, Gong Yoo dan Kim Go Eun Langsung Jalani Adegan Ciuman di Hari Pertama

Ilustrasi gong yoo dan kim go eun (x @viu_PH) - Image

Ilustrasi gong yoo dan kim go eun (x @viu_PH)

JawaPos.com – Gong Yoo mengenang salah satu momen paling berkesan saat proses produksi drama fenomenal Goblin.

Dalam program peringatan 10 tahun drama tersebut, ia mengungkap bahwa adegan pertama yang dijalaninya bersama Kim Go Eun ternyata langsung merupakan adegan ciuman.

Berdasarkan laporan The Chosun Daily, Gong Yoo membagikan cerita itu saat reuni para pemeran Goblin dalam program spesial Together, Brilliantly – Goblin 10th Anniversary Trip.

Ia mengaku masih mengingat jelas bagaimana suasana canggungnya saat pertama kali bertemu Kim Go Eun di lokasi syuting, namun mereka harus langsung membangun chemistry untuk menjalani adegan romantis tersebut.

"Adegan pertama kami adalah adegan ciuman," kenang Gong Yoo sambil tertawa. Ia menjelaskan bahwa situasi itu terasa cukup memalukan karena keduanya masih belum saling mengenal dengan baik saat pengambilan gambar berlangsung.

Kim Go Eun pun mengenang kembali proses syuting Goblin yang penuh kenangan. Menurutnya, seluruh pemain memiliki kerja sama yang luar biasa sehingga mampu melewati jadwal syuting yang padat. 

Ia bahkan menyebut para pemain menjadi tempat saling menguatkan selama proses produksi.

"Aku rasa kami benar-benar memiliki kerja sama yang hebat. Kami bisa bertahan karena memiliki satu sama lain," ungkap Kim Go Eun dalam program tersebut.

Program ini mempertemukan kembali Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, dan Yoo In Na untuk melakukan perjalanan nostalgia ke Gangneung, salah satu lokasi ikonik syuting Goblin. Keempatnya berbagi berbagai cerita di balik layar sekaligus mengenang perjalanan drama yang telah mengubah karier mereka.

Tak hanya dipenuhi tawa, reuni tersebut juga menghadirkan momen emosional. Gong Yoo dan Kim Go Eun terlihat beberapa kali menitikkan air mata saat membahas kenangan selama syuting serta ikatan persahabatan yang tetap terjalin meski satu dekade telah berlalu.

Editor: Hanny Suwindari
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