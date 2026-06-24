Kim Go Eun Tampil Memukau di Cover Digital Harper's Bazaar Korea, Pancarkan Pesona Elegan dalam Balutan Chanel

Ilustrasi gambar dari pinterest @cat

JawaPos.com - Aktris papan atas Kim Go Eun kembali membuktikan pesonanya di dunia mode dengan menghiasi cover digital Harper's Bazaar Korea.

Berkolaborasi bersama rumah mode mewah Chanel, sang aktris tampil memancarkan aura elegan yang begitu kuat dalam rangkaian pemotretan eksklusif yang langsung mencuri perhatian publik.

Mengusung konsep editorial yang artistik dan berkelas, Kim Go Eun menghadirkan ekspresi yang tenang namun penuh kharisma.

Permainan cahaya yang dramatis berpadu dengan tatapan matanya yang tajam menciptakan setiap bingkai foto layaknya sebuah karya seni bernilai tinggi.

Dalam pemotretan tersebut, Kim Go Eun mengenakan koleksi Chanel High Jewelry "Signes & Symboles: Midnight Muse".

Kilauan perhiasan mewah itu berpadu sempurna dengan gaya minimalis yang menjadi ciri khasnya, menghasilkan penampilan yang anggun, modern, sekaligus memikat.

Tak butuh waktu lama, foto-foto cover digital tersebut langsung membanjiri media sosial dan menuai beragam pujian dari penggemar.

Banyak yang mengagumi kemampuan Kim Go Eun menghadirkan berbagai emosi di depan kamera, sekaligus menilai visualnya semakin matang dan berkelas.

Kehadiran Kim Go Eun di cover digital Harper's Bazaar Korea kembali menegaskan pengaruhnya sebagai salah satu ikon fashion Korea Selatan.

Dengan pesona yang tak pernah pudar dan karier yang terus bersinar, ia sekali lagi sukses meninggalkan kesan mendalam, baik di industri hiburan maupun dunia fashion internasional.