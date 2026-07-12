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Leni Setya Wati
Minggu, 12 Juli 2026 | 18.50 WIB

10 Tahun Berlalu, Gong Yoo Kembali Ucapkan Dialog Lamaran Legendaris di Hadapan Kim Go Eun

kim go eun dan gong yoo (x @viu_PH)

 

JawaPos.com – Setelah 10 tahun drama legendaris Guardian: The Lonely and Great God atau Goblin kini menghadirkan perayaan yang sukses membuat penggemar bernostalgia.
 
Menurut laporan The Chosun, episode terbaru program spesial tvN Together, We Shine – Goblin 10th Anniversary Journey, Gong Yoo memeragakan adegan lamaran ikonik kepada Kim Go Eun, menghidupkan kembali salah satu momen paling berkesan dalam sejarah drama Korea.
 
Acara ini mempertemukan para pemeran utama, yakni Gong Yoo, Lee Dong Wook, Kim Go Eun, dan Yoo In Na.
 
Suasana makin meriah dengan kehadiran Kim Byung Chul, Lee El, serta Park Kyung Hye yang ikut meramaikan perjalanan mengenang berbagai kisah di balik proses syuting Goblin.
 
Segmen yang paling mencuri perhatian adalah kuis seputar adegan dan dialog legendaris drama.
 
Saat muncul pertanyaan mengenai adegan lamaran Kim Shin kepada Ji Eun Tak, Kim Go Eun langsung bereaksi antusias.
 
Gong Yoo kemudian berhasil menjawab dengan mengucapkan kembali dialog terkenalnya, "Maukah kau menjadi pengantin pria dari pria Goryeo ini?" Aksi tersebut mengundang gelak tawa sekaligus membuat suasana dipenuhi rasa haru.
 
Di balik itu, Gong Yoo mengaku bahwa dialog tersebut sebenarnya menjadi salah satu bagian tersulit yang pernah ia perankan.
 
Untuk pertama kalinya setelah satu dekade, sang aktor mengungkap bahwa adegan romantis seperti itu cukup menantang baginya saat proses syuting berlangsung.
 
Pengakuan tersebut membuat para pemain lain ikut mengenang perjalanan mereka selama membintangi drama fenomenal tersebut.
 
Diakhir acara, suasana berubah menjadi emosional ketika para pemain menerima video ucapan dari rekan-rekan yang tidak dapat hadir.
 
Pesan penuh kehangatan disertai kisah-kisah di balik layar membuat Gong Yoo, Lee Dong Wook, Kim Go Eun, hingga Yoo In Na tak kuasa menahan air mata.
 
Kemunculan sosok misterius dalam video itu bahkan semakin memancing rasa penasaran para penggemar.
 
Episode penutup perayaan 10 tahun Goblin dijadwalkan tayang pada 12 Juli.
 
Reuni penuh nostalgia ini bukan hanya menghidupkan kembali kenangan indah para pemain, tetapi juga menjadi hadiah spesial bagi penggemar yang telah mencintai drama tersebut selama satu dekade.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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