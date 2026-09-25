Kim Woo Bin Jadi Pelatih Tim Baseball SMA Terbawah di Drama “GIFT”

kim woo bin (x @soompi)
JawaPos.com – Kim Woo Bin kembali ke layar kaca melalui drama terbaru “GIFT”. Menurut laporan Soompi, drama tersebut telah merilis teaser perdana yang memperlihatkan transformasi Kim Woo Bin sebagai seorang pelatih baseball yang mengambil alih tim SMA dengan peringkat terbawah. Drama ini dijadwalkan tayang perdana pada 5 Desember 2026.
“GIFT” mengisahkan Jung Min Yong, mantan pelatih pitching tim baseball profesional yang mendapatkan kemampuan istimewa setelah mengalami sebuah kecelakaan tak terduga.
Kemampuan tersebut membuatnya dapat mengenali bakat baseball seseorang hanya dengan melihatnya. Berbekal keahlian unik itu, ia kemudian menerima tugas sebagai pelatih kepala tim baseball SMA yang sedang berada dalam kondisi sulit.
Dalam teaser, Kim Woo Bin tampil dengan aura berbeda saat menjelma menjadi Jung Min Yong. Ia terlihat tegas ketika menghadapi para pemain muda dan mulai menyusun strategi untuk membentuk tim tersebut.
“Kalian mau bermain baseball? Kalau begitu, mari kita coba,” ucapnya, menjadi salah satu momen yang menggambarkan tekad sang pelatih untuk memberikan kesempatan baru kepada para pemain.
Perlahan, tim yang sebelumnya terpuruk mulai menunjukkan perubahan. Para pemain menjalani latihan intensif di bawah arahan Jung Min Yong hingga akhirnya berhasil merasakan kemenangan.
Kebersamaan mereka juga terlihat dalam sejumlah adegan ringan, mulai dari merayakan kemenangan bersama hingga menikmati ramen dan menghabiskan waktu sebagai sebuah tim.
Drama ini diadaptasi dari webtoon Kakao berjudul sama karya Jeong Iriiri. Selain menghadirkan kisah seputar baseball, “GIFT” membawa tema pertumbuhan dan perjuangan anak-anak muda yang berusaha menemukan potensi diri mereka.
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Jawa Pos
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