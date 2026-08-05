Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.01 WIB

Kim Woo Bin Resmi Bintangi Serial Olahraga 'Gift' sebagai Pelatih Bisbol SMA

Kim Woo Bin (Kbizoom) - Image

Kim Woo Bin (Kbizoom)

JawaPos.com – Kim Woo Bin secara resmi dikonfirmasi menjadi pemeran utama dalam serial olahraga terbaru tvN berjudul Gift.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Rabu (5/8), Dalam serial tersebut, ia akan memerankan karakter Jung Min Yong, seorang mantan pelatih pelempar bisbol profesional yang memiliki kemampuan misterius. Drama ini dijadwalkan tayang perdana pada paruh kedua tahun 2026.

Gift mengisahkan perjalanan Jung Min Yong setelah mengalami kecelakaan tragis yang membuatnya memperoleh kemampuan khusus untuk mengenali bakat bisbol seseorang.

Setelah meninggalkan dunia profesional, ia menerima tantangan sebagai pelatih kepala tim bisbol sekolah menengah dengan peringkat terendah di negaranya. Ia kemudian berusaha mengubah tim yang terpuruk sekaligus menemukan kembali tujuan hidupnya.

Melalui karakter Jung Min Yong, Kim Woo Bin akan menampilkan kisah tentang kepemimpinan, kerja sama tim, dan perkembangan diri. Sang pelatih menggunakan metode tidak biasa untuk membimbing para pemain muda agar mampu mencapai potensi terbaik mereka.

Serial ini juga mengangkat perdebatan mengenai keseimbangan antara bakat alami dan kerja keras dalam meraih kesuksesan.

Serial Gift merupakan adaptasi dari webtoon populer Kakao berjudul sama karya Jeong Iriiri. Serial ini ditulis oleh Min Jung, Hae Joo, dan Seong Eun, sementara penyutradaraan dipercayakan kepada Kim Kyu Tae dan Ham Seung Hoon.

Dengan kehadiran Kim Woo Bin sebagai pemeran utama, Gift diharapkan menjadi salah satu drama olahraga yang menarik perhatian penonton pada 2026.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Luncurkan GIFT, Kepala Bappenas Targetkan Investasi Hijau Masuk Indonesia USD 2 Miliar hingga 2030 - Image
Ekonomi

Luncurkan GIFT, Kepala Bappenas Targetkan Investasi Hijau Masuk Indonesia USD 2 Miliar hingga 2030

Minggu, 7 Juni 2026 | 01.30 WIB

Kim Woo Bin Buktikan Dukungan untuk Shin Min Ah, Ajak Orang Tonton Film Pupil - Image
Entertainment

Kim Woo Bin Buktikan Dukungan untuk Shin Min Ah, Ajak Orang Tonton Film Pupil

Jumat, 17 Juli 2026 | 21.43 WIB

Lucunya Kisah Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin, dan Doh Kyung Soo EXO di Peternakan, Simak dalamAcara GBRB: Farm Operation! - Image
Entertainment

Lucunya Kisah Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin, dan Doh Kyung Soo EXO di Peternakan, Simak dalamAcara GBRB: Farm Operation!

Rabu, 10 Juni 2026 | 04.54 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore