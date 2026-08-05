Kim Woo Bin Resmi Bintangi Serial Olahraga 'Gift' sebagai Pelatih Bisbol SMA

JawaPos.com – Kim Woo Bin secara resmi dikonfirmasi menjadi pemeran utama dalam serial olahraga terbaru tvN berjudul Gift.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Rabu (5/8), Dalam serial tersebut, ia akan memerankan karakter Jung Min Yong, seorang mantan pelatih pelempar bisbol profesional yang memiliki kemampuan misterius. Drama ini dijadwalkan tayang perdana pada paruh kedua tahun 2026.

Gift mengisahkan perjalanan Jung Min Yong setelah mengalami kecelakaan tragis yang membuatnya memperoleh kemampuan khusus untuk mengenali bakat bisbol seseorang.

Setelah meninggalkan dunia profesional, ia menerima tantangan sebagai pelatih kepala tim bisbol sekolah menengah dengan peringkat terendah di negaranya. Ia kemudian berusaha mengubah tim yang terpuruk sekaligus menemukan kembali tujuan hidupnya.

Melalui karakter Jung Min Yong, Kim Woo Bin akan menampilkan kisah tentang kepemimpinan, kerja sama tim, dan perkembangan diri. Sang pelatih menggunakan metode tidak biasa untuk membimbing para pemain muda agar mampu mencapai potensi terbaik mereka.

Serial ini juga mengangkat perdebatan mengenai keseimbangan antara bakat alami dan kerja keras dalam meraih kesuksesan.

Serial Gift merupakan adaptasi dari webtoon populer Kakao berjudul sama karya Jeong Iriiri. Serial ini ditulis oleh Min Jung, Hae Joo, dan Seong Eun, sementara penyutradaraan dipercayakan kepada Kim Kyu Tae dan Ham Seung Hoon.