Kim Woo Bin Comeback ke Layar Kaca, Bintangi Drama Olahraga 'Gift' Adaptasi Webtoon Populer

JawaPos.com - Aktor Kim Woo Bin dipastikan kembali menyapa penonton melalui drama terbaru tvN berjudul "Gift".

Menurut laporan Dispatch, drama bergenre coming-of-age dan olahraga ini akan menampilkan kisah inspiratif tentang seorang mantan pelatih bisbol profesional yang mendapat kemampuan istimewa setelah mengalami kecelakaan tak terduga.

Pada 5 Agustus, Dispatch melaporkan bahwa tim produksi "Gift", yang ditulis oleh Min Jung, Hae Joo, dan Sung Eun serta disutradarai Kim Kyu Tae bersama Ham Seung Hoon, telah mengumumkan Kim Woo Bin sebagai pemeran utama.

Drama ini diadaptasi dari webtoon karya Jeong Iri-iri dan dijadwalkan tayang pada paruh kedua tahun 2026.

Dalam drama tersebut, Kim Woo Bin memerankan Jung Min Yong, mantan pelatih pitching di liga bisbol profesional.

Hidupnya berubah setelah sebuah kecelakaan memberinya kemampuan khusus untuk mengenali bakat bisbol seseorang hanya dengan sekali melihat.

Kemampuan itu kemudian membawanya menjadi pelatih kepala tim bisbol sebuah sekolah menengah yang berada di posisi terbawah secara nasional.

Menurut Dispatch, Jung Min Yong tidak hanya bertugas memperbaiki performa tim, tetapi juga membantu para pemain menemukan potensi terbaik mereka.

Perjalanan itu menghadirkan cerita tentang kerja keras, semangat pantang menyerah, dan proses bertumbuh bersama antara pelatih serta para atlet muda.