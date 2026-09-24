Jadi Pelatih Baru Tim Bisbol SMA dalam Drama Baru 'GIFT,' Kim Woo Bin Tunjukkan Pesona

JawaPos.com - Akting memukau aktor Kim Woo Bin sebentar lagi akan dapat disaksikan dalam drama Korea berjudul GIFT.

Dikutip dari Soompi Kamis (24/9), telah merilis teaser pertamanya, drama olahraga ini mengisahkan tentang mantan pelatih pitcher bisbol professional.

Ia memperoleh kemampuan khusus setelah mengalami kecelakaan tak terduga, lalu menjadi pelatih kepala bagi sebuah tim bisbol SMA yang berada di peringkat terbawah.

Sebagai Jung Min Yong, Kim Woo Bin akan menjadi mantan pelatih pitcher bisbol profesional dengan tekad mengubah tim SMA yang sedang kesulitan itu dengan cara unik.

Menarik perhatian, ia menjadi pelatih yang karismatik dan berkata, "Kalian ingin bermain bisbol? kalau begitu, mari kita coba."

Dalam teaser menunjukkan Jung Min Yong menjalani peran barunya sebagai pelatih tim, sementara para pemain menjalani latihan intensif di bawah bimbingannya.

Bangga merayakan kemenangan di lapangan, tim tersebut bersorak-sorai di sekeliling panci berisi ramyeon.