YouTube Perpanjang Hak Streaming Coachella hingga 2030

JawaPos.com – YouTube memastikan kehadirannya dalam perjalanan panjang Coachella. Platform video tersebut memperpanjang kerja sama eksklusif dengan Goldenvoice sehingga festival musik Coachella dapat disaksikan secara global melalui livestream YouTube hingga 2030.

Menurut laporan Variety, pengumuman ini disampaikan dalam acara tahunan Made on YouTube di New York pada 23 September 2026.

Kesepakatan terbaru tersebut membuat YouTube tetap menjadi tujuan livestream global eksklusif untuk kedua akhir pekan penyelenggaraan Coachella.

Perpanjangan ini juga membawa tonggak penting karena gelaran Coachella pada April 2027 akan menandai 15 tahun sejak YouTube mulai menayangkan festival musik tersebut kepada penonton di seluruh dunia.

Pengalaman menonton Coachella melalui YouTube berkembang jauh melampaui satu layar livestream. Penonton dapat menggunakan fitur multiview untuk menyaksikan beberapa panggung, menikmati konten eksklusif di balik layar melalui YouTube Shorts, hingga mengikuti pengalaman festival bersama para kreator.

Coachella 2026 juga mencatat rekor jumlah penonton yang menyaksikan festival secara bersamaan melalui YouTube. Gelaran tahun ini menghadirkan nama-nama besar seperti Sabrina Carpenter, Justin Bieber, dan Karol G sebagai penampil utama, sekaligus memperkuat posisi livestream sebagai bagian penting dari pengalaman festival bagi penggemar yang tidak hadir langsung di lokasi.

Bagi para musisi, kerja sama tersebut memberikan jangkauan yang tidak berhenti di area festival. YouTube menyebut livestream Coachella dapat membantu para artis menjangkau penonton internasional sekaligus menjadi ruang untuk memperkenalkan musik, proyek album, tur, maupun kolaborasi terbaru kepada audiens yang lebih luas.