HYBE, SM, JYP dan YG Rencanakan Festival Musik Bersama yang Disebut Akan Menyaingi Coachella

JawaPos.com – Empat agensi besar K-pop, yaitu HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment, dan YG Entertainment, berencana membentuk usaha patungan.

Dilansir dari laman Music Business Worldwide pada Minggu (19/4), kolaborasi ini bertujuan menghadirkan festival musik berskala global. Konsep acara disebut akan menyerupai festival internasional seperti Coachella.

Rencana ini muncul seiring meningkatnya pendapatan konser di industri K-pop. Keempat agensi melihat pertunjukan langsung sebagai sumber pemasukan yang semakin penting. Hal ini mendorong mereka untuk memperluas jangkauan pasar melalui proyek bersama.

Menurut laporan media Korea Selatan, keempat perusahaan telah mengajukan dokumen resmi kepada regulator.

Pengajuan itu merupakan bagian dari proses pembentukan perusahaan patungan. Langkah ini menunjukkan keseriusan mereka dalam merealisasikan proyek.

Perusahaan patungan ini direncanakan memiliki kepemilikan saham yang setara. Meski demikian, struktur kepemimpinan dan operasionalnya masih dalam tahap pembahasan. Nama sementara yang muncul untuk proyek ini adalah Fanomenon.

Festival musik itu ditargetkan akan digelar di Korea Selatan pada tahun 2027. Acara ini dirancang untuk menampilkan berbagai artis dari keempat agensi besar tersebut. Selain itu, festival ini juga diharapkan menghadirkan musisi global.

Konsep Fanomenon pertama kali diperkenalkan oleh J.Y. Park. Ia menyampaikan gagasan itu sebagai bagian dari upaya memperluas pengaruh budaya K-pop.

Festival ini bahkan ditargetkan mampu melampaui skala festival musik internasional yang sudah ada.