Festival FANOMENON Ala Coachella Korea Selatan akan Diadakan Desember 2027 Mendatang

HYBE Lebels, SM Entertainment, JYP Entertainment dan YG Entertainment (Money Control)
JawaPos.com - Korea Selatan resmi memperkenalkan Festival FANOMENON sebagai ajang musik dan budaya K-pop berskala internasional yang disebut mengusung konsep serupa dengan festival Coachella.
Dilansir dari laman The Chosun Daily pada Selasa (28/7), Festival tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 12 Desember 2027 dan akan menghadirkan penampilan bintang-bintang global serta berbagai kegiatan yang berpusat pada budaya K-pop.
Penyelenggara menargetkan sebanyak 520.000 pengunjung, termasuk sekitar 200.000 wisatawan mancanegara, selama penyelenggaraan acara tersebut.
Produser JYP Entertainment, Park Jin-young, menyatakan bahwa FANOMENON dirancang menjadi festival bergengsi yang diharapkan menarik minat artis papan atas dunia untuk tampil di Korea Selatan.
Selain konser, acara ini juga akan menghadirkan upacara penghargaan berbasis fandom yang memanfaatkan evaluasi data aktivitas penggemar sepanjang tahun.
Menurut Park, konsep tersebut bertujuan memperkuat posisi penggemar sebagai bagian penting dalam perkembangan industri K-pop.
Festival ini akan dipusatkan di Seoul Arena untuk konser dan upacara penghargaan, sementara KINTEX akan menjadi lokasi berbagai pameran industri kreatif, termasuk kuliner, mode, gim, webtoon, animasi, drama, dan film.
Selain penyelenggaraan di Korea Selatan, FANOMENON juga direncanakan menggelar festival promosi budaya K-pop di sejumlah kota besar dunia, termasuk Los Angeles, setiap bulan Mei.
Langkah tersebut diharapkan semakin memperluas jangkauan industri hiburan Korea di pasar internasional.
Penyelenggara memperkirakan festival ini mampu menghasilkan dampak ekonomi lebih dari KRW 1 triliun, atau sekitar Rp 11,9 triliun.
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