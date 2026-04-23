Momen Hangat Hailey Bieber Dorong Billie Eilish Jadi One Less Lonely Girl di Coachella Justin Bieber

JawaPos.com – Momen tak terduga terjadi saat penampilan Justin Bieber di festival Coachella ketika Billie Eilish naik ke atas panggung.

Dilansir dari laman Daily Mail pada Kamis (23/4), Aksi tersebut ternyata dipicu oleh Hailey Bieber yang terlihat mendorong Billie dengan penuh semangat.

Peristiwa ini langsung menarik perhatian penggemar yang memadati area konser.

Momen itu terjadi saat Justin membawakan lagu lamanya, ‘One Less Lonely Girl,’ yang populer sejak 2009. Lagu tersebut memang dikenal dengan tradisi mengajak penggemar naik ke panggung untuk berbagi momen spesial.

Kehadiran Billie di atas panggung dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap era awal karier Justin.

Video yang beredar di media sosial memperlihatkan Hailey tersenyum dan memberi dukungan saat Billie naik ke panggung.

Hailey tampak mendorong Billie dengan penuh percaya diri, seolah memberi ruang bagi sang penggemar menikmati momen istimewa. Interaksi ini dinilai sebagai bentuk sikap terbuka dan kepercayaan Hailey terhadap suaminya.

Reaksi penggemar pun membanjiri media sosial dengan berbagai komentar positif. Banyak yang memuji Hailey sebagai sosok yang percaya diri dan mendukung interaksi Justin dengan para penggemarnya.

Beberapa bahkan menyebut momen tersebut sebagai salah satu yang paling hangat dalam penampilan Justin di festival itu.