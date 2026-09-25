Cho Yi Hyun dan Jin Young Bintangi “Summer Vacation”

JawaPos.com – Drama terbaru yang dibintangi Cho Yi Hyun dan Jin Young, Summer Vacation, akhirnya mengumumkan tanggal penayangan perdana.

Menurut laporan Soompi, drama tersebut akan tayang di Wavve mulai 26 Oktober 2026, sekaligus merilis dua poster perdana yang memperlihatkan nuansa musim panas penuh nostalgia.

Summer Vacation mengikuti kisah Kim Ha Yeon, seorang siswi SMA berusia 18 tahun yang menjalani kehidupan biasa hingga mengalami sebuah kejadian misterius saat liburan musim panas.

Cho Yi Hyun dipercaya memerankan Ha Yeon, sementara Jin Young tampil sebagai Jo Yu Gyeom, seorang remaja laki-laki yang sebaya dengannya.

Poster pertama memperlihatkan Yu Gyeom memeluk Ha Yeon di tengah hamparan bunga pink muhly. Ekspresi Ha Yeon yang tampak serius justru menghadirkan kesan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik momen tersebut.

Sementara itu, poster kedua menampilkan Yu Gyeom yang dengan lembut memegang wajah Ha Yeon, membuat keduanya terlihat seperti akan berbagi ciuman.

Kesan hangat dan romantis semakin kuat melalui slogan drama yang berbunyi, “Musim panas biasa di usia 18 tahun… kisah yang luar biasa ajaib.”