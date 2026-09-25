Cho Yi Hyun dan Jin Young Bintangi “Summer Vacation”

cho yi hyun dan jinyoung (x @soompi)
JawaPos.com – Drama terbaru yang dibintangi Cho Yi Hyun dan Jin Young, Summer Vacation, akhirnya mengumumkan tanggal penayangan perdana.
Menurut laporan Soompi, drama tersebut akan tayang di Wavve mulai 26 Oktober 2026, sekaligus merilis dua poster perdana yang memperlihatkan nuansa musim panas penuh nostalgia.
Summer Vacation mengikuti kisah Kim Ha Yeon, seorang siswi SMA berusia 18 tahun yang menjalani kehidupan biasa hingga mengalami sebuah kejadian misterius saat liburan musim panas.
Cho Yi Hyun dipercaya memerankan Ha Yeon, sementara Jin Young tampil sebagai Jo Yu Gyeom, seorang remaja laki-laki yang sebaya dengannya.
Poster pertama memperlihatkan Yu Gyeom memeluk Ha Yeon di tengah hamparan bunga pink muhly. Ekspresi Ha Yeon yang tampak serius justru menghadirkan kesan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik momen tersebut.
Sementara itu, poster kedua menampilkan Yu Gyeom yang dengan lembut memegang wajah Ha Yeon, membuat keduanya terlihat seperti akan berbagi ciuman.
Kesan hangat dan romantis semakin kuat melalui slogan drama yang berbunyi, “Musim panas biasa di usia 18 tahun… kisah yang luar biasa ajaib.”
Kalimat tersebut sekaligus memberikan petunjuk bahwa pengalaman Ha Yeon selama liburan tidak akan menjadi kenangan musim panas biasa, melainkan membawa sebuah kejadian yang sulit dijelaskan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022