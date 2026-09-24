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Aulia Ramadhani
Kamis, 24 September 2026 | 16.41 WIB

Kim Jae Won, Cho Yi Hyun, akan Menghadirkan Ketegangan dalam Film Baru ‘The Last Interview’

Pemeran The Last Interview. (Soompi) - Image

Pemeran The Last Interview. (Soompi)

JawaPos.com - Menghadirkan kisah menegangkan, film Korea The Last Interview telah merilis foto-foto baru yang menampilkan para pemerannya

Dikutip dari Soompi Kamis (24/9),  di film ini, pemandangan amplop-amplop misterius akan mengungkap rahasia masing-masing kandidat.

Faktanya, rahasia itu ditemukan saat wawancara kerja untuk memilih kandidat yang berhasil lolos tahap akhir.

Akan  disutradarai oleh Kim Jung Hoon, foto-foto dirilis, memperlihatkan sekilas keenam pelamar saat mereka semakin akrab sembari mempersiapkan diri untuk wawancara

Teaser tersebut juga menyoroti hubungan antar-karakter, salah satu foto menampilkan Hye In (Cho Yi Hyun).

Ia menjadi pengamat yang dengan tenang memantau situasi dan Jin Woo (Kim Jae Won), seorang idealis  berhati hangat, sedang saling bertatapan.

Saat wawancara tahap akhir dimulai, amplop berisi pengungkapan rahasia muncul, para pelamar mulai saling mencurigai satu sama lain.

Bersikap santai, ada juga Hee Chan (Kang You Seok), seorang penengah yang berupaya menyelesaikan konflik di antara keenam orang tersebut

Editor: Novia Tri Astuti
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