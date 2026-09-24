Kim Jae Won, Cho Yi Hyun, akan Menghadirkan Ketegangan dalam Film Baru ‘The Last Interview’

Pemeran The Last Interview. (Soompi)
JawaPos.com - Menghadirkan kisah menegangkan, film Korea The Last Interview telah merilis foto-foto baru yang menampilkan para pemerannya
Dikutip dari Soompi Kamis (24/9), di film ini, pemandangan amplop-amplop misterius akan mengungkap rahasia masing-masing kandidat.
Faktanya, rahasia itu ditemukan saat wawancara kerja untuk memilih kandidat yang berhasil lolos tahap akhir.
Akan disutradarai oleh Kim Jung Hoon, foto-foto dirilis, memperlihatkan sekilas keenam pelamar saat mereka semakin akrab sembari mempersiapkan diri untuk wawancara
Teaser tersebut juga menyoroti hubungan antar-karakter, salah satu foto menampilkan Hye In (Cho Yi Hyun).
Ia menjadi pengamat yang dengan tenang memantau situasi dan Jin Woo (Kim Jae Won), seorang idealis berhati hangat, sedang saling bertatapan.
Saat wawancara tahap akhir dimulai, amplop berisi pengungkapan rahasia muncul, para pelamar mulai saling mencurigai satu sama lain.
Bersikap santai, ada juga Hee Chan (Kang You Seok), seorang penengah yang berupaya menyelesaikan konflik di antara keenam orang tersebut
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022