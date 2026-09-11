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Leni Setya Wati
Sabtu, 12 September 2026 | 05.49 WIB

Cho Yi Hyun hingga Shin Seung Ho Terjebak Persaingan Penuh Rahasia di The Last Interview

the last interview (x @soompi) - Image

the last interview (x @soompi)

JawaPos.com – Film “The Last Interview” menghadirkan ketegangan lewat kisah wawancara kerja yang berubah menjadi pertarungan psikologis.

Film ini mengikuti enam kandidat yang berhasil mencapai tahap akhir setelah melewati persaingan dengan peluang hanya 1 banding 5.000. Mereka kemudian diberi waktu dua jam untuk memilih satu orang yang akan mendapatkan posisi terakhir melalui lima putaran voting terbuka.

Situasi yang awalnya terlihat seperti proses seleksi biasa berubah menjadi misterius ketika enam amplop tiba-tiba ditemukan di ruang wawancara.

Masing-masing amplop memiliki nama salah satu kandidat dan berisi sebuah rahasia tentang orang tersebut. Saat rahasia mulai terbongkar, kepercayaan di antara para kandidat perlahan runtuh dan mereka mulai saling mencurigai.

Film ini menghadirkan Cho Yi Hyun sebagai Moon Hye In, sosok pengamat yang tenang dan mampu membaca situasi.

Kim Jae Won berperan sebagai Han Jin Woo, seorang idealis dengan pikiran terbuka, sedangkan Shin Seung Ho memerankan Baek Seung Bin, pemimpin yang tegas dan pantang menyerah berkat latar belakangnya sebagai atlet.

Sementara itu, Kang You Seok menjadi Lee Hee Chan, mediator yang santai; Kwak Dong Yeon sebagai Jeon Yo Han, ahli strategi yang menyembunyikan perasaan sebenarnya; dan Bae Gang Hee sebagai Cha Ju Won, kandidat perfeksionis dengan rekam jejak akademik dan profesional yang mengesankan.

Editor: Novia Tri Astuti
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