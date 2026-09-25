BTS Kembali Kolaborasi dengan National Museum, Sulap Munjado Jadi Merchandise Modern

JawaPos.com – BTS memadukan musik dengan kekayaan budaya Korea melalui seri merchandise “DALMAJUNG” terbaru. Menurut laporan Dispatch, HYBE mengumumkan bahwa koleksi tahun ini merupakan kolaborasi kedua dengan National Museum Foundation of Korea dan menghadirkan produk yang terinspirasi dari Munjado, seni tradisional Korea dari era Joseon.

“DALMAJUNG” merupakan lini merchandise resmi yang menggabungkan identitas BTS dengan keindahan budaya tradisional Korea.

Diluncurkan pertama kali pada 2021, koleksi terbaru ini menjadi seri keempat dan kembali membawa konsep tradisional ke dalam desain yang lebih modern serta dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kolaborasi sebelumnya dengan brand merchandise National Museum juga berlangsung pada 2024.

Untuk edisi 2026, Munjado menjadi sumber inspirasi utama. Seni rakyat era Joseon ini menampilkan gambar di dalam atau di sekitar goresan karakter, dengan makna tradisional yang berkaitan dengan kebahagiaan, keberuntungan, bakti kepada orang tua, hingga umur panjang. Konsep tersebut kemudian dipadukan dengan pesan dari album studio kelima BTS, “ARIRANG.”

Salah satu motif utamanya berasal dari frasa “Heungjeukdaegil” (凶則大吉) dalam lagu “Aliens”. Frasa tersebut memiliki makna bahwa sesuatu yang tampak buruk pada awalnya dapat berakhir membawa keberuntungan besar.

Pesan itu diterjemahkan ke dalam merchandise yang membawa harapan akan kehidupan yang lebih baik, penuh keberuntungan, dan ketenangan.

Sebanyak 13 produk akan diperkenalkan dalam koleksi ini. Beberapa di antaranya adalah sapu mini untuk meja yang secara simbolis digunakan untuk “menyapu” keberuntungan, wadah keramik yang dikaitkan dengan kemakmuran, magnet berbentuk ikan pollack sebagai simbol penangkal kesialan, mini pouch, hingga set pouch gonggi.