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Leni Setya Wati
Jumat, 4 September 2026 | 21.14 WIB

PLAVE Hadirkan ‘Flame’, Kolaborasi Perdana dengan Penyanyi Jepang Mirei 

plave (x @plave_jp)
plave (x @plave_jp)
 
JawaPos.com – PLAVE kembali dengan karya terbaru yang penuh energi dan semangat masa muda.
 
Pada 3 September, agensi Blast mengumumkan bahwa grup tersebut akan merilis single digital ‘Flame’.
 
Lagu ini menjadi karya terbaru PLAVE setelah sebelumnya memperlihatkan warna musik berbeda melalui ‘Kakurenbo’.
 
‘Flame’ merupakan lagu bergenre rock yang menggambarkan kobaran semangat seperti api biru.
 
PLAVE memadukan karakter band sound dengan sentuhan khas anime Jepang sehingga menghasilkan atmosfer yang terasa kuat sekaligus penuh nostalgia.
 
Sejak bagian pembuka, lagu ini membawa pendengar masuk ke dalam kisah tentang masa muda melalui perpaduan suara yang enerjik dan melodi yang emosional.
 
Nuansa tersebut semakin terasa melalui video musiknya. Dalam teaser yang telah dirilis, para member PLAVE tampil layaknya karakter utama dalam sebuah animasi dan terlihat berlari mengejar bola sepak.
 
Menariknya, video tersebut menggabungkan animasi, elemen virtual, dan live action, sehingga menciptakan visual unik yang menggambarkan semangat, gairah, serta energi anak muda.
 
Kolaborasi dengan penyanyi sekaligus penulis lagu Jepang Mirei juga menjadi salah satu daya tarik utama ‘Flame’.
 
Mirei tidak hanya berpartisipasi sebagai featuring, tetapi turut mengerjakan lirik lagu tersebut. Kolaborasi ini menjadi langkah baru bagi PLAVE dalam memperluas warna musik sekaligus membuka peluang lebih besar untuk aktivitas mereka di pasar global.
 
Pihak Blast menyebut kolaborasi dengan artis Jepang tersebut menjadi kesempatan bagi PLAVE untuk memperluas cakupan musikal mereka.
 
Agensi juga meminta penggemar menantikan langkah global PLAVE berikutnya. Dengan konsep yang memadukan rock, anime, serta dunia virtual, ‘Flame’ menjadi karya yang menunjukkan keberanian PLAVE dalam mengeksplorasi identitas mereka.
 
Setelah perilisan ‘Flame’, PLAVE juga akan segera memulai world tour perdana berjudul ‘Keep It Manic’. Tur tersebut akan dibuka di Incheon Munhak Stadium Main Stadium pada 12 dan 13 September.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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