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Aulia Ramadhani
Selasa, 8 September 2026 | 15.48 WIB

BuatGebrakan, Hearts2Hearts Rilis Teaser untuk Single Kolaborasi Baru Moonride

Hearts2Hearts. Sumber foto: Soompi - Image

Hearts2Hearts. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Makin bersinar di dunia musik, girlgrup asal Korea Hearts2Hearts bersiap untuk merilis karya musik baru.

Dikutip dari Soompi, Selasa (8/9), yang menjadi perhatian tersendiri, mereka siap memberi penampilan terbaik dalam karya tersebut.

Pada tanggal 8 September tengah malam KST, Hearts2Hearts meluncurkan teaser video musik baru untuk Moonride, sebuah single kolaborasi dengan produsen mobil asal Korea, Kia.

Dijadwalkan rilis pada tanggal 9 September pukul 18.00 KST, karya ini meningkatkan antusiasme terhadap musik baru grup tersebut.

Setelah  tiga bulan setelah perilisan mini album sebelumnya, Lemon Tang, girlgrup ini menarik perhatian penggemarnya

Saat itu, Hanteo Chart mengumumkan Lemon Tang telah terjual sebanyak 440.895 kopi hanya dalam dua hari, membuat penggemar antusias.

Hearts2Hearts memulai debut mereka awal tahun ini pada tanggal 24 Februari dengan singel pertama  bertajuk The Chase, ini akan menandai comeback pertama dalam waktu sekitar empat bulan.

Memiliki anggota berbakat yaitu Jiwoo, Carmen, Yuha, Stella, Juun, A-na, Ian, dan Ye-on, grup ini melejit dalam waktu singkat.

Dengan visual serta bakat yang mereka miliki, grup ini berhasil debut pada 24 Februari 2025, disertai album single pertama mereka, The Chase.

Hearts2Hearts juga memiliki makna, yang berarti mereka akan terhubung dengan penggemar secara luas melalui dunia musik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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