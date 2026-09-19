Kolaborasi Tak Terduga! Mighty Mouth, Gyeongree, dan G.C Hammer Rilis ‘Soju Bomb’ 

might mouth, gyeongree dan G.C hammer (allkpop)

JawaPos.com – Duo hip-hop Mighty Mouth bawa kejutan lewat single digital terbaru berjudul “Soju Bomb”. Menurut laporan allkpop, lagu yang menampilkan Gyeongree dan G.C Hammer tersebut dirilis pada 16 September 2026, menjadi karya orisinal terbaru Mighty Mouth setelah sembilan bulan.

Mighty Mouth yang terdiri dari CHUFLEX dan Shorry sebelumnya merilis single “CHRISTMAS PLAN” pada Desember 2025.

Sepanjang tahun ini, keduanya juga sempat menghadirkan versi remake dari lagu-lagu lama mereka, yakni “Lalala” bersama Minyoung BBGIRLS pada Maret dan “Tok Tok” bersama DinDin serta SOYA pada Juni.

Kehadiran Gyeongree, mantan anggota Nine Muses, serta G.C Hammer, alter ego rapper milik komedian Ji Sang Ryul, membuat proyek ini semakin menarik.

Menurut allkpop, kolaborasi tersebut berawal dari kemunculan Mighty Mouth dan Ji Sang Ryul dalam program KBS2 Mr. House Husband. Pertemuan di acara tersebut kemudian berkembang menjadi pembicaraan untuk berkolaborasi hingga akhirnya diwujudkan dalam sebuah lagu.

Karakter G.C Hammer sendiri bukan sosok baru bagi Ji Sang Ryul. Persona rapper tersebut pertama kali diperkenalkan pada 2007 dan kembali dihidupkan hampir dua dekade kemudian.

Dalam episode Mr. House Husband, Mighty Mouth bahkan sempat melakukan evaluasi rap secara santai terhadap G.C Hammer, sebelum chemistry mereka di layar berlanjut menjadi kolaborasi musik sungguhan.

Lewat “Soju Bomb”, warna hip-hop khas Mighty Mouth dipadukan dengan vokal Gyeongree dan gaya rap jenaka G.C Hammer.

Lagu ini sekaligus menjadi bagian dari perjalanan 16 tahun karier Mighty Mouth, yang hingga kini masih aktif merilis musik, tampil di berbagai festival, serta muncul dalam program hiburan.

Informasi mengenai lagu tersebut juga tercatat di Bugs sebagai karya yang menampilkan Mighty Mouth, Gyeongree, dan G.C Hammer.