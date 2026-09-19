Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 20 September 2026 | 05.10 WIB

Kolaborasi Tak Terduga! Mighty Mouth, Gyeongree, dan G.C Hammer Rilis ‘Soju Bomb’ 

might mouth, gyeongree dan G.C hammer (allkpop)

JawaPos.com – Duo hip-hop Mighty Mouth bawa kejutan lewat single digital terbaru berjudul “Soju Bomb”. Menurut laporan allkpop, lagu yang menampilkan Gyeongree dan G.C Hammer tersebut dirilis pada 16 September 2026, menjadi karya orisinal terbaru Mighty Mouth setelah sembilan bulan.

Mighty Mouth yang terdiri dari CHUFLEX dan Shorry sebelumnya merilis single “CHRISTMAS PLAN” pada Desember 2025.

Sepanjang tahun ini, keduanya juga sempat menghadirkan versi remake dari lagu-lagu lama mereka, yakni “Lalala” bersama Minyoung BBGIRLS pada Maret dan “Tok Tok” bersama DinDin serta SOYA pada Juni.

Kehadiran Gyeongree, mantan anggota Nine Muses, serta G.C Hammer, alter ego rapper milik komedian Ji Sang Ryul, membuat proyek ini semakin menarik.

Menurut allkpop, kolaborasi tersebut berawal dari kemunculan Mighty Mouth dan Ji Sang Ryul dalam program KBS2 Mr. House Husband. Pertemuan di acara tersebut kemudian berkembang menjadi pembicaraan untuk berkolaborasi hingga akhirnya diwujudkan dalam sebuah lagu.

Karakter G.C Hammer sendiri bukan sosok baru bagi Ji Sang Ryul. Persona rapper tersebut pertama kali diperkenalkan pada 2007 dan kembali dihidupkan hampir dua dekade kemudian.

Dalam episode Mr. House Husband, Mighty Mouth bahkan sempat melakukan evaluasi rap secara santai terhadap G.C Hammer, sebelum chemistry mereka di layar berlanjut menjadi kolaborasi musik sungguhan.

Lewat “Soju Bomb”, warna hip-hop khas Mighty Mouth dipadukan dengan vokal Gyeongree dan gaya rap jenaka G.C Hammer.

Lagu ini sekaligus menjadi bagian dari perjalanan 16 tahun karier Mighty Mouth, yang hingga kini masih aktif merilis musik, tampil di berbagai festival, serta muncul dalam program hiburan.

Informasi mengenai lagu tersebut juga tercatat di Bugs sebagai karya yang menampilkan Mighty Mouth, Gyeongree, dan G.C Hammer.

Kolaborasi ini pun menjadi babak baru yang lahir dari pertemuan di dunia variety show. “Soju Bomb” kini telah tersedia di berbagai platform streaming musik, menghadirkan kombinasi unik antara duo hip-hop berpengalaman, mantan idol generasi sebelumnya, dan karakter rapper yang kembali muncul setelah lama menghilang.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
BuatGebrakan, Hearts2Hearts Rilis Teaser untuk Single Kolaborasi Baru Moonride - Image
Music & Movie

BuatGebrakan, Hearts2Hearts Rilis Teaser untuk Single Kolaborasi Baru Moonride

Selasa, 8 September 2026 | 15.48 WIB

PLAVE Hadirkan ‘Flame’, Kolaborasi Perdana dengan Penyanyi Jepang Mirei  - Image
Music & Movie

PLAVE Hadirkan ‘Flame’, Kolaborasi Perdana dengan Penyanyi Jepang Mirei 

Jumat, 4 September 2026 | 21.14 WIB

BNPT-LPSK Berkolaborasi Penuhi Hak Korban Tindak Pidana Terorisme - Image
Nasional

BNPT-LPSK Berkolaborasi Penuhi Hak Korban Tindak Pidana Terorisme

Minggu, 23 Agustus 2026 | 06.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

4

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

5

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

6

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

7

Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

9

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

10

Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore