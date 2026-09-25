Oasis Tambah 2 Jadwal Konser di Knebworth, Tur 2027 Bakal Digelar di 9 Negara

Dua personel Oasis, Liam Gallagher dan Noel Gallagher. (Istimewa)
JawaPos.com - Oasis kembali menambah jadwal konser dalam rangkaian Oasis Live ’27. Tingginya permintaan penggemar membuat band yang digawangi kakak beradik Noel Gallagher dan Liam Gallagher tersebut memperpanjang daftar penampilan mereka pada 2027.
Dilansir dari The Sun, dua jadwal baru ditambahkan di Knebworth, Inggris. Oasis sebelumnya dijadwalkan menggelar empat konser di lokasi tersebut pada September 2027, tetapi kini jumlahnya bertambah menjadi enam pertunjukan.
Konser tambahan itu dijadwalkan berlangsung pada 25 dan 26 September 2027. Sebelumnya, Oasis sudah memiliki jadwal tampil di Knebworth pada 11, 12, 18, dan 19 September.
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Dengan tambahan tersebut, Oasis kini akan menjalani total 42 pertunjukan sepanjang rangkaian tur 2027.
Mereka dijadwalkan mengunjungi sejumlah negara, mulai dari Inggris, Skotlandia, Jerman, Spanyol, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Serikat, hingga Irlandia.
Selain Knebworth, Oasis juga menambah satu jadwal konser di Munich dan satu pertunjukan tambahan di Roma. Sementara itu, jadwal konser di Paris mengalami perubahan karena adanya persoalan pada jaringan kereta api.
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Oasis akan tampil di Paris pada 20 Juli 2027, kemudian kembali ke Stade de France pada 23 Juli. Di Roma, mereka akan menggelar pertunjukan pada 26, 29, dan 30 Juli.
Antusiasme terhadap tur ini memang cukup tinggi. Oasis bahkan tidak membuka penjualan tiket secara umum seperti konser pada umumnya. Penggemar harus melakukan registrasi terlebih dahulu dan menentukan lokasi yang ingin mereka datangi.
Mereka yang mendapatkan akses kemudian akan menerima kode khusus untuk mengikuti penjualan tiket pada sesi yang telah ditentukan.
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