Ada Nuansa Inggris, PSIS Semarang Kenalkan Deri Corfe dengan Lagu Wonderwall dari Band Oasis

Penyerang anyar PSIS Semarang, Deri Corfe. (PSIS)
JawaPos.com - PSIS Semarang akhirnya memperkenalkan pemain asing pertamanya untuk menghadapi kompetisi Championship 2026/2027.
Sosok yang diumumkan adalah penyerang asal Inggris, Deri Corfe, yang sebelumnya memperkuat PSIM Yogyakarta.
Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @psisofficial pada Senin (13/7/2026).
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PSIS memilih konsep video yang cukup unik dengan nuansa piringan hitam atau vinyl yang memutar lagu Wonderwall milik Oasis sebelum memperlihatkan identitas rekrutan anyarnya.
Kehadiran Deri Corfe sekaligus mengakhiri teka-teki mengenai pemain asing pertama yang direkrut Laskar Mahesa Jenar untuk menyambut musim baru. Nama pemain berusia 28 tahun itu sebenarnya sudah tidak asing bagi publik Semarang.
Sebelumnya, Deri sempat menjalani trial bersama PSIS dan bahkan tampil dalam turnamen pramusim pada 2024. Namun, saat itu proses perekrutannya tidak berlanjut sehingga ia memilih melanjutkan karier bersama Persiraja Banda Aceh.
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Bersama Persiraja, Deri tampil cukup tajam. Ia mencatatkan 14 gol dari 21 pertandingan dan menjadi salah satu penyerang yang paling diperhitungkan di kompetisi kasta kedua Indonesia.
Penampilan impresif tersebut membawanya bergabung dengan PSIM Yogyakarta pada musim berikutnya.
Bersama tim berjuluk Laskar Mataram itu, Deri mencatatkan 30 penampilan dengan torehan tiga gol hingga akhir musim 2025/2026.
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