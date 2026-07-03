Timnas Inggris Rayakan Kemenangan dengan Wonderwall, BBC Justru Banjir Kritik dari Para Penonton

Timnas Inggris berkumpul di hadapan para penggemar usai lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Kemenangan Timnas Inggris atas Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi sorotan karena hasil pertandingan.
Ada satu momen emosional setelah laga yang justru memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola.
Inggris memastikan langkah ke babak 16 besar usai menang dramatis 2-1 atas RD Kongo di Atlanta.
Setelah peluit panjang dibunyikan, para pemain tidak langsung meninggalkan lapangan. Mereka berkumpul di depan tribun suporter, berdiri saling merangkul, lalu bersama-sama menyanyikan lagu 'Wonderwall' milik Oasis yang menggema dari ribuan pendukung.
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Suasana tersebut menjadi simbol kedekatan antara para pemain dan suporter. Ribuan fans yang memadati stadion kompak menyanyikan lagu yang dalam beberapa pekan terakhir identik dengan perjalanan Inggris di Piala Dunia 2026.
Namun, momen yang dinilai spesial itu ternyata tidak bisa dinikmati sepenuhnya oleh penonton televisi.
Dalam siaran BBC, gambar para pemain yang bernyanyi bersama suporter memang tetap ditampilkan. Sayangnya, suara atmosfer stadion tertutup oleh obrolan para pembawa acara dan analis yang masih membahas jalannya pertandingan.
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Presenter Mark Chapman bersama Wayne Rooney, Micah Richards, dan Joe Hart terus memberikan ulasan pascalaga ketika nyanyian 'Wonderwall' menggema di seluruh stadion.
Akibatnya, penonton televisi hanya bisa melihat gambar tanpa benar-benar merasakan suasana yang terjadi di lapangan.
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