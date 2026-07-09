'Wonderwall' Jadi Anthem Timnas Inggris di Piala Dunia 2026, Lagu Oasis Melonjak Tajam di Tangga Musik Lagu Dunia

JawaPos.com - Lagu 'Wonderwall' milik band Oasis kembali menjadi sorotan publik setelah hampir tiga dekade setelah pertama kali dirilis.

Lagu yang sudah melekat sebagai salah satu anthem musik Britania itu kini mengalami lonjakan popularitas berkat kiprah Timnas Inggris di Piala Dunia 2026.

Euforia kemenangan The Three Lions atas Meksiko pada babak 16 besar ternyata tidak hanya terasa di lapangan.

Selebrasi para pemain bersama ribuan suporter yang menyanyikan 'Wonderwall' usai pertandingan ikut mendongkrak jumlah pendengar lagu tersebut di berbagai platform musik digital.

Dalam beberapa hari terakhir, 'Wonderwall' mencatat peningkatan signifikan di layanan streaming. Lagu yang dirilis pada 1995 itu diputar sekitar 2,8 juta kali hanya dalam sehari, membuat posisinya melesat ke peringkat kedua tangga lagu Spotify Inggris.

Di tingkat global, 'Wonderwall' juga naik hingga peringkat ke-15 setelah sebelumnya berada jauh di bawah posisi tersebut.

Tren positif itu membuat 'Wonderwall' diperkirakan kembali masuk ke jajaran 20 besar Official Singles Chart Inggris pada pekan ini.

Bahkan, peluang untuk merebut posisi nomor satu semakin terbuka apabila Timnas Inggris mampu melanjutkan langkah mereka di Piala Dunia dengan mengalahkan Norwegia pada babak perempat final.