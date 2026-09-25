“Reawaken Man: The Red” Ungkap Poster Spesial, Koo Kyo Hwan Siap Hadapi Aksi Menegangkan

JawaPos.com – Koo Kyo Hwan tunjukkan sisi berbeda lewat film terbaru “Reawaken Man: The Red”.

Menurut laporan Soompi, film yang diadaptasi dari webtoon tersebut telah merilis poster spesial untuk format bioskop ScreenX, 4DX, dan MX4D, yang menampilkan berbagai sisi karakter Seok Hwan.

“Reawaken Man: The Red” mengikuti Seok Hwan, seorang pencari kerja yang belum memiliki banyak pencapaian selain rasa percaya diri yang begitu tinggi.

Hidupnya berubah setelah ia meninggal dan mengetahui bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk hidup kembali 72 jam setelah kematian.

Namun, kemampuan tersebut justru membuatnya menjadi target pengejaran kelompok misterius.

Dalam poster ScreenX, Seok Hwan terlihat memegang tongkat baseball sambil berbicara melalui telepon.

Adegan tersebut memberikan gambaran tentang berbagai kejadian yang akan dihadapinya setelah mengetahui kemampuan unik yang dimiliki.