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Aulia Ramadhani
Kamis, 24 September 2026 | 16.38 WIB

Koo Kyo Hwan Memukau dalam Poster Spesial Film Baru ‘Reawaken Man: The Red’

Koo Kyo Hwan. (Soompi) - Image

Koo Kyo Hwan. (Soompi)

JawaPos.com - Telah merilis poster-poster baru, film Korea mendatang Reawaken Man: The Red akan diperankan Koo Kyo Hwan

Dikutip dari Soompi Kamis (24/9),  Seok Hwan (Koo Kyo Hwan), akan menjadi seorang pengangguran yang sedang mencari kerja dan hanya bermodalkan rasa percaya diri.

Ia memiliki kekuatan luar biasa setelah meninggal yaitu hidup kembali, ia pun menjadi target pengejaran misterius.

Poster-poster spesial untuk format bioskop ini menampilkan berbagai sisi karakter Seok Hwan yang diperankan oleh Koo Kyo Hwan.

Poster ScreenX memperlihatkan Seok Hwan sedang memegang tongkat bisbol sembari berbicara di telepon.

Dalam film ini, Koo Kyo Hwan tampil totalitas dalam adegan laga, melakukan berbagai aksi intens seperti melompat antar-gedung dan menghadapi lawan bersenjata.

Dengan rambut merah dan permen lolipop di mulutnya, sosok Seok Hwan menjadi perhatian tersendiri

Poster ini menonjolkan kepribadian Seok Hwan yang santai dan percaya diri, di mana ia tetap tenang bahkan dalam situasi berbahaya.

Editor: Novia Tri Astuti
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