Poster Terbaru “Doctor X” Ungkap Posisi Berbeda Kim Ji Won dan Para Pemain

poster doctor x (x @soompi)
JawaPos.com – Drama “Doctor X” semakin menarik perhatian dengan merilis poster karakter terbaru yang menampilkan empat pemeran utamanya.
Menurut laporan Soompi, Kim Ji Won, Lee Jung Eun, Son Hyun Joo, dan Kim Woo Seok hadir dengan karakter serta posisi berbeda yang akan saling terhubung dalam kisah rumah sakit penuh konflik.
Kim Ji Won berperan sebagai Gye Soo Jung, seorang ahli bedah jenius yang mengandalkan kemampuan medisnya untuk menghadapi sistem rumah sakit yang dipenuhi korupsi.
Dalam posternya, Gye Soo Jung tampil dengan ekspresi dingin di tengah latar merah. Di balik wajah tanpa ekspresi tersebut, ia digambarkan memiliki tekad kuat untuk melawan kekuatan yang menguasai Guseo University Hospital.
Lee Jung Eun memerankan Jang Hee Sook, kepala sebuah agensi penyedia tenaga medis yang mengirim Gye Soo Jung ke rumah sakit tersebut.
Senyum ramah yang ditampilkan dalam poster justru berbanding terbalik dengan tatapan matanya yang sulit ditebak, memberikan petunjuk bahwa karakter ini menyimpan cerita tersendiri.
Son Hyun Joo mengambil peran sebagai Boo Seung Kwon, direktur Guseo University Hospital. Ia terlihat memegang mikrofon di area observasi ruang operasi dengan aura penuh kewibawaan.
Namun, tatapan penuh beban yang ditampilkan dalam poster mengisyaratkan konflik antara keyakinan pribadi dan kenyataan yang harus dihadapinya sebagai pimpinan rumah sakit.
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