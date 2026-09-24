Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 24 September 2026 | 21.46 WIB

Poster Terbaru “Doctor X” Ungkap Posisi Berbeda Kim Ji Won dan Para Pemain

poster doctor x (x @soompi) - Image

poster doctor x (x @soompi)

JawaPos.com – Drama “Doctor X” semakin menarik perhatian dengan merilis poster karakter terbaru yang menampilkan empat pemeran utamanya.

Menurut laporan Soompi, Kim Ji Won, Lee Jung Eun, Son Hyun Joo, dan Kim Woo Seok hadir dengan karakter serta posisi berbeda yang akan saling terhubung dalam kisah rumah sakit penuh konflik.

Kim Ji Won berperan sebagai Gye Soo Jung, seorang ahli bedah jenius yang mengandalkan kemampuan medisnya untuk menghadapi sistem rumah sakit yang dipenuhi korupsi.

Dalam posternya, Gye Soo Jung tampil dengan ekspresi dingin di tengah latar merah. Di balik wajah tanpa ekspresi tersebut, ia digambarkan memiliki tekad kuat untuk melawan kekuatan yang menguasai Guseo University Hospital.

Lee Jung Eun memerankan Jang Hee Sook, kepala sebuah agensi penyedia tenaga medis yang mengirim Gye Soo Jung ke rumah sakit tersebut.

Senyum ramah yang ditampilkan dalam poster justru berbanding terbalik dengan tatapan matanya yang sulit ditebak, memberikan petunjuk bahwa karakter ini menyimpan cerita tersendiri.

Son Hyun Joo mengambil peran sebagai Boo Seung Kwon, direktur Guseo University Hospital. Ia terlihat memegang mikrofon di area observasi ruang operasi dengan aura penuh kewibawaan.

Namun, tatapan penuh beban yang ditampilkan dalam poster mengisyaratkan konflik antara keyakinan pribadi dan kenyataan yang harus dihadapinya sebagai pimpinan rumah sakit.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Doctor X Ungkap Sisi Baru Lee Jung Eun sebagai Jang Hee Sook - Image
Music & Movie

Doctor X Ungkap Sisi Baru Lee Jung Eun sebagai Jang Hee Sook

Minggu, 20 September 2026 | 16.55 WIB

Doctor X Rilis Poster Terbaru, Kim Ji Won Tampil Misterius dengan Jas Putih Berlumuran Darah - Image
Music & Movie

Doctor X Rilis Poster Terbaru, Kim Ji Won Tampil Misterius dengan Jas Putih Berlumuran Darah

Minggu, 20 September 2026 | 16.52 WIB

Kim Ji Won Kenakan Jas Putih Berlumuran Darah dalam Poster Terbaru ‘Doctor X' - Image
Music & Movie

Kim Ji Won Kenakan Jas Putih Berlumuran Darah dalam Poster Terbaru ‘Doctor X'

Sabtu, 19 September 2026 | 03.14 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore