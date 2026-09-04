Koo Kyo Hwan Hadapi Shin Seung Ho dalam Film Reawaken Man: The Red

Pemeran film Reawaken Man: The Red . (Soompi)
JawaPos.com – Aktor Korea Koo Kyo Hwan akan berperan di film Reawaken Man: The Red yang tayang 30 September mendatang.
Dilansir dari Soompi, Jum’at (4/9), telah merilis foto-foto baru yang menampilkan para karakter utamanya, film ini mencuri perhatian.
Reawaken Man: The Red mengisahkan tentang Seok Hwan (Koo Kyo Hwan), seorang pengangguran yang sedang mencari kerja dan hanya bermodalkan rasa percaya diri.
Meninggal dunia, ternyata ia hidup kembali 72 jam kemudian, dan mulai memahami kekuatan luar biasa tersebut, ia pun menjadi target pengejaran misterius.
Terlihat sosok Seok Hwan setelah ia bangkit kembali, beserta berbagai karakter yang ada di sekitarnya.
Dalam foto lainnya, Seok Hwan tampil dengan gaya rambut merah yang mencolok dan melakukan aksi nekat tanpa rasa takut, termasuk melompati kendaraan dengan tangan kosong.
Mengingat kekuatannya terus bertambah setiap kali ia mati dan hidup kembali, sebuah foto yang memperlihatkan Seok Hwan ditangkap oleh polisi.
Adapun Black (Shin Seung Ho), sosok misterius yang terus-menerus mengejar Seok Hwan setelah mengetahui kemampuan bangkit kembalinya.
Black memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakan orang lain sesuai kehendaknya, namun kekuatannya tidak mempan terhadap Seok Hwan.
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Jawa Pos
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