Kenapa Nam Yoon Su Putus Asa? Saksikan di Film Bertajuk Killing Time

Nam Yoon Su. (Soompi)
JawaPos.com - Aktor Korea Nam Yoon Su kini Kembali memerankan film Killing Time yang mengobati rindu penggemarnya.
Dilansir dari Soompi, Jum’at (25/9), film ini mengisahkan tentang tim siaran internet bernama Killing Time yang meraih popularitas berkat konten sensasional.
Tetapi insiden tragis ketika salah satu anggotanya meninggal dunia saat siaran langsung, bertekad untuk melakukan comeback yang sukses, tim tersebut mendatangi sebuah rumah sakit terbengkalai.
Mereka diserang oleh entitas misterius dan terpaksa berjuang mati-matian demi bertahan hidup menghadapi serangan tanpa ampun makhluk tersebut.
Berperan menjadi Joo Won, Nam Yoon Su akan memimpin tim siaran internet yang nekat memasuki rumah sakit terbengkalai berbahaya
Joo Won terus mengejar konten yang semakin provokatif demi menghidupkan kembali saluran Killing Time yang sedang terpuruk.
Sebagai pemimpin sekaligus produser-sutradara tim, ia pantang menyerah untuk menciptakan konten yang sukses bahkan dalam situasi berbahaya
Pada salah satu foto yang baru dibagikan, tekadnya yang tak tergoyahkan terlihat jelas dari ekspresi wajahnya yang penuh ketegasan.
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