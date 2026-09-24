Ryu Hye Young Berubah Jadi Streamer dalam Film Thriller “Killing Time”

JawaPos.com – Ryu Hye Young tunjukkan transformasi baru melalui film “Killing Time”. Menurut laporan Soompi, film tersebut merilis still karakter yang memperlihatkan Ryu Hye Young sebagai Yeon Woo, seorang streamer yang kembali ke depan kamera setelah sebelumnya meninggalkan dunia siaran akibat sebuah tragedi.

“Killing Time” berkisah tentang sebuah kru siaran internet yang meraih popularitas berkat konten sensasional. Namun, kehidupan mereka berubah drastis setelah salah satu anggota meninggal ketika sedang melakukan siaran langsung.

Demi mendapatkan kembali popularitas, kru tersebut kemudian mendatangi sebuah rumah sakit terbengkalai untuk membuat konten baru.

Ryu Hye Young memerankan Yeon Woo, anggota kru yang memilih berhenti melakukan siaran setelah kematian rekannya. Ia kemudian menerima ajakan Joo Won, yang diperankan oleh Nam Yoon Su, untuk kembali ke dunia streaming.

Namun, keputusan tersebut justru membawanya ke situasi berbahaya ketika mereka menghadapi sosok misterius di rumah sakit terbengkalai.

Still terbaru memperlihatkan dua sisi berbeda dari Yeon Woo. Dalam salah satu gambar, ia tampak terkejut dan cemas ketika menatap layar laptop.

Sementara itu, gambar lainnya menunjukkan Yeon Woo dengan tatapan tegas sambil mengarahkan sesuatu, menggambarkan perubahan emosinya ketika situasi mulai mengancam keselamatannya.