Ryu Hye-young dan Nam Yoon-soo Hadapi Teror Mengerikan dalam Film Killing Time

killing time (x @soompi)
JawaPos.com – Film “Killing Time” hadirkan ketegangan melalui kisah survival yang penuh misteri. Film garapan sutradara Jang Jun-yup ini telah mengonfirmasi jadwal tayang di bioskop pada Oktober 2026.
Mengusung konsep time-attack thriller, film tersebut mengikuti sekelompok kru siaran internet yang mencoba bangkit setelah kehilangan segalanya akibat sebuah kecelakaan.
Demi mendapatkan kembali popularitas mereka, kru tersebut nekat mendatangi sebuah rumah sakit terbengkalai untuk membuat konten baru.
Namun, rencana yang awalnya ditujukan untuk menyelamatkan karier justru berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka bertemu dengan sosok misterius. Sejak saat itu, mereka harus berjuang mempertahankan hidup di tengah situasi yang semakin tidak terkendali.
Ryu Hye-young berperan sebagai Yeon-woo, seorang streamer yang terdorong hingga batas kemampuannya setelah kehilangan salah satu anggota tim. Rasa duka dan keputusasaan membuatnya harus bertarung mati-matian demi bertahan hidup.
Sementara itu, Nam Yoon-soo memerankan Joo-won, pemimpin kru yang begitu terobsesi dengan kesuksesan hingga tetap bersedia membuat konten meski berada di tengah rumah sakit yang dipenuhi darah.
Menurut laporan Dispatch, staf mengumumkan pada 10 September bahwa Killing Time akan resmi dirilis di bioskop pada Oktober mendatang sekaligus memperkenalkan poster teaser perdana.
Poster tersebut menampilkan tombol play yang berlumuran darah di tengah gambar, menghadirkan atmosfer mengerikan sejak pandangan pertama. Tagline “It only ends when you die” juga semakin memperkuat nuansa permainan hidup dan mati yang menjadi inti cerita.
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