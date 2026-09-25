Nam Yoon Su Jadi Pemimpin Kru Broadcasting dalam Film Thriller “Killing Time”

JawaPos.com – Nam Yoon Su menunjukkan perubahan yang berbeda dalam film thriller terbaru “Killing Time”. Menurut laporan Soompi, film tersebut baru saja merilis still terbaru yang memperlihatkan Nam Yoon Su sebagai Joo Won, pemimpin sebuah kru broadcasting internet yang rela mengambil risiko besar demi menghidupkan kembali kanal mereka.

“Killing Time” berkisah tentang sebuah kru siaran internet yang awalnya meraih popularitas melalui konten-konten sensasional. Namun, keadaan berubah drastis setelah salah satu anggota mereka meninggal saat melakukan siaran langsung.

Setelah kejadian tragis tersebut, popularitas kanal mereka merosot dan para anggota berusaha mencari cara untuk kembali menarik perhatian penonton.

Joo Won kemudian mengajak kru tersebut menuju sebuah rumah sakit terbengkalai untuk menghasilkan konten yang lebih provokatif.

Sebagai pemimpin sekaligus produser dan sutradara, ia terus mendorong proses syuting meskipun situasi di lokasi mulai terasa semakin berbahaya. Ambisinya untuk menghasilkan konten yang sukses bahkan membuat keselamatan harus dipertaruhkan.

Dalam still yang baru dirilis, Joo Won terlihat menunjukkan tekad kuat untuk mengembalikan kejayaan kanal “Killing Time”. Ekspresinya tampak penuh keyakinan ketika menjalankan misinya.

Namun, foto lainnya memperlihatkan perubahan suasana ketika ia menghadapi sesuatu yang tidak terduga di luar layar monitor.