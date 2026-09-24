Stray Kids Torehkan Rekor Billboard, 9 Album Beruntun Duduki Posisi Nomor 1 Tangga Lagu

JawaPos.com – Stray Kids kembali mencetak sejarah di industri musik global setelah sembilan album berturut-turut mereka berhasil menduduki posisi nomor satu Billboard 200, tangga album utama Amerika Serikat.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Kamis (24/9), Mini album THIS & THAT juga debut di posisi teratas dan bertahan di jajaran 10 besar selama tiga minggu, sebelum menempati posisi kedelapan dalam tangga lagu terbaru.

Pencapaian tersebut memperpanjang rekor Stray Kids sekaligus menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan grup K-pop di pasar musik internasional.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari identitas musik Stray Kids yang khas serta keterlibatan para anggota dalam proses produksi, terutama unit 3RACHA yang dipimpin Bang Chan.

Bang Chan tercatat memiliki 243 lagu yang terdaftar di Korea Music Copyright Association (KOMCA), menunjukkan keterlibatannya yang besar dalam penciptaan karya grup.

Selain prestasi di tangga lagu, Stray Kids juga terus memperluas jangkauan global melalui rangkaian konser besar yang menghadirkan penggemar dari berbagai negara.

Stray Kids menjadi grup pria asing pertama yang menggelar konser solo di Stadion Nasional Jepang, Tokyo, dengan jumlah penonton mencapai 140.000 orang selama dua hari.

Rangkaian konser mereka di Jepang diperkirakan menarik sekitar 520.000 penonton, memperlihatkan besarnya perhatian terhadap grup tersebut di pasar musik Jepang dan internasional.